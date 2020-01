Ford  F-150 vs Ram 1 500 – Combat de Titan

Cela fait plus de 50 ans que le F-150 est le véhicule le plus vendu au Canada. En 2018, plus de 145 000 personnes ont fait le choix d’un F-150 contre un peu plus de 110 000 pour le duo Silverado/Sierra de GM et près de 85 000 pour le Ram. Mais est-ce que le plus vendu est nécessairement le meilleur et si oui pourquoi. Il n’y a pas de réponse simple, car la quantité et la variété de modèles offerts rendent les comparaisons difficiles. Nous tenterons de situer le débat parmi les modèles les plus populaires.

Ford F-150

Lorsque vous vendez le véhicule le plus populaire au monde, vous y consacrer tout votre savoir-faire et vos connaissances dans le but de garder ce titre de numéro 1. Et c’est ce que Ford fait depuis toujours. Pratiquement chaque année Ford investie dans une nouvelle technologie, un nouveau moteur ou autres. En 2019, le F-150 est devenu le pick-up léger le plus puissant d’Amérique du Nord, grâce à l’ajout d’un moteur V6 3,5 litres turbo à haut rendement avec 450 chevaux et 510 lb-pi emprunté au modèle Raptor qui se retrouve dans la version Limited. Tout dans ce segment est conçu en fonction d’être le numéro un. Si les Audi, BMW et Mercedes se font une guerre sans merci dans le domaine des berlines de luxe, Ford, Ram et GM font exactement la même chose dans les camions. Personne ne se laisse damer le pion.

Beaucoup de moteurs

C’est sans doute ici une des plus grandes force de Ford. Au-delà de la quantité incalculable de versions disponibles, Ford offre six moteurs dans le F-150. En plus du V6 3,5 litres Ecoboost à 450 chevaux, vous avez aussi droit à un V6 d’entrée de gamme de 3,3 L qui produit 290 chevaux (265 lb-pi de couple), un V6 turbo de 2,7 L d’une puissance de 325 chevaux et de 400 lb-pi. Vient ensuite le 3,5 L Ecoboost produisant 375 chevaux et 470 lb-pi de couple et le seul V8 restant qui fait 5 litres, produit 385 chevaux et 397 lb-pi de couple. Finalement pour ne pas laisser le terrain du Diesel au Ram ( qui n’en a plus pour le moment), Ford offre aussi une mécanique Diesel dans un camion léger, un V6 3,0 litres de 250 chevaux et 440 lb-pi de couple. Tous les moteurs sont livrés avec une transmission automatique à 10 vitesses, à l’exception du V6 de 3,3 L, qui offre une plus vieille transmission à 6 rapports. Un choix de deux ou quatre roues motrices est disponible avec tous les moteurs et, comme il est typique dans cette classe, il existe des configurations de cabine régulière, allongée et cabine équipe.

Un intérieur à la carte

Ford comme Ram n’a pas oublié qu’une part de la clientèle achète encore un camion pour le travail. Vous avez donc dans un cas comme dans l’autre des camions de travail avec des sièges et des tapis de sol en vinyle et une absence de luxe. Toutefois dans bien des modèles, la finition rivalise avec les berlines de luxe. Chez Ford l’approche dans l’habitacle est plus traditionnelle. Dans les modèles plus haut de gamme vous avez des sièges en cuir bicolore avec fonctions de chauffage / ventilation / massage à l’avant, une garniture de pavillon en daim, des panneaux de porte garnis de cuir, une garniture en bois de frêne, finition en aluminium, des roues de 22 pouces, des marchepieds, le hayon et un toit ouvrant à deux panneaux. Ford offre aussi beaucoup de technologie avec par exemple une caméra extérieure à 360 degrés avec assistance dynamique, système d’assistance de remorquage, système de freinage adaptatif, freinage d’urgence automatique avec détection de piétons, système d’aide au maintien de voie et système d’assistance au stationnement actif.

Sur la route

Ford ne prend pas de risque et c’est normal lorsque votre véhicule est le plus vendu de sa catégorie. La conduite est à l’image de l’habitacle, sans surprise et assez traditionnelle. Le moteur le plus populaire est le 3,5 litres, c’est aussi celui qui a connu le plus de problèmes. Si vous n’avez pas à tirer des charges immensément, nous vous conseillons le V8 5,0 litres qui est le plus facile d’entretien et très agréable à conduire.

Ram 1500

Avec le sous-financement chronique qui perdure depuis des années chez FCA, les changements d’envergure sont rares. Il y a tout de même une exception à la règle en 2019 alors que la compagnie a procédé à une refonte de son populaire Ram. Les mauvaises langues diront que face à Ford et GM qui changent eux aussi leurs camionnettes, Ram n’avait pas tellement le choix. Il faut ajouter les baisses de vente en 2018 face à 2017. FCA a donc débloqué des fonds et propose une série de modifications techniques visant à gagner du terrain sur la concurrence.

Une gueule d’enfer

Ram a réduit le poids à vide du 1500 de plus de 100 kg en utilisant de l’acier à haute résistance, le châssis à lui seul fait 45 kg de moins. Cela a permis aux ingénieurs de porter la capacité de remorquage du camion à plus de 5 780 kg et la charge utile à plus de 1 040 kg. Selon Ram, le nouveau 1500 est également le camion le plus aérodynamique du segment, grâce à ses volets de calandre actifs, à un pare-air et à une suspension pneumatique de nouvelle génération. C’est aussi celui qui possède le plus de gueule.

À l’intérieur

Face à l’habitacle plus conservateur du F-150, celui du Ram est un peu plus joli et les versions haut de gamme offrent des matériaux de meilleure qualité. L’atmosphère générale est plus moderne. Les deux camions disposent de systèmes d’infodivertissement modernes, mais celui du Ram est plus intuitif et vient en option avec un écran tactile de 12 pouces (8,4 pouces de série), le plus grand de sa catégorie. Ce grand écran peut être utilisé entièrement pour la navigation ou vous pouvez le diviser et le personnaliser à votre guise. Le nombre de versions et la combinaison de modèles sont comparables au F-150. Vous avez aussi une chaîne audio Harmon-Kardon de 900 watts et 19 haut-parleurs en option, avec un caisson de basse de 10 pouces. Les équipements de sécurité disponibles incluent un système de caméra extérieure à 360 degrés et le système d’infodivertissement Uconnect qui prend en charge Android Auto et Apple CarPlay.

Moins de moteurs

Derrière ce nouveau tableau de bord, des moteurs familiers, notamment un V6 de 3,6 L (305 chevaux et 269 lb-pi de couple) et un V8 de 5,7 L (395 chevaux et 410 lb-pi), mais avec une nouveauté. Les deux moteurs sont livrés avec le système hybride eTorque d’hybridation légère de FCA, qui ajoute 90 lb-pi de couple au six cylindres et 130 lb-pi au V8. Le système hybride de 48 volts amène également la fonction arrêt/démarrage automatique au 1500 et la régénération de l’énergie de freinage.

Bien que ces systèmes hybrides légers ne permettent pas de réduire la consommation de carburant au même titre que les groupes propulseurs hybrides complets, attendez-vous à ce que les camions équipés de ce système affichent une meilleure économie que l’année dernière surtout avec l’arrivée d’une transmission automatique à huit rapports. Pour les amateurs de Diesel, la version Ecodiesel brille par son absence en 2019 n’ayant pas encore reçu son homologation promise pour l’année 2020.

Sur la route

Le Ram avec sa configuration unique de suspension est plus confortable sur la route et si vous optez pour la suspension pneumatique, vous êtes ailleurs. Facile à conduire, le Ram offre aussi une meilleure sensation au volant, une meilleure communication avec la route et un plus grand confort face au F-150.

Avantages Ram

Au chapitre de la conduite, de la présentation intérieure et de l’utilisation plus conviviale de l’écran dans la console centrale, le Ram est devant. On peut aussi noter un léger avantage dans la consommation d’essence du V6 à essence.

Avantages F-150

Au chapitre du nombre de moteurs disponibles et de la quantité de technologie embarquée, le F-150 est en avance et offre une meilleure sécurité.

Similitudes

En ce qui concerne le prix, l’espace cargo, le confort des sièges (pas le confort sur la route) et la capacité de remorquage, les deux camions se valent. En ce qui a trait à la fiabilité, consolez-vous, les deux ne sont pas réellement fiables.

Verdict

Si, demain matin, nous avions à changer de camion, nous irions vers le Ram 1500 pour son approche plus moderne, son style extérieur plus réussi et sa conduite plus agréable et confortable. Toutefois, nous achèterions un Raptor bien avant un Rebel.

Fiche technique

Ford F-150 Ram 1 500

Transmission Auto 10 vitesses Auto 8 vitesses

Rouage 4RM 4RM

V6 ( 3,3) V6 (3,6)

Consommation (ville) 13,0 L/ 100 km 13.2 L/ 100 km

Consommation (route) 10,3 L/ 100 km 9,6/ 100 km

Réservoir de carburant 136 L ( 4RM) 98,0 litres

Moteur

Type Essence Essence

Puissance 282 cv 305 cv

Couple 253 lb-pi 269 lb-pi

Cylindres 6 cylindres 6 cylindres

Cylindrée 3,3 L 3,6 L

Puissance 325 cv 395 cv

Couple 375 lb-pi 410 lb-pi

Cylindres 6 cylindres 8 cylindres

Cylindrée 2,7 L T 5,7 L

Puissance 365 cv

Couple 450 lb-pi

Cylindres 6 cylindres

Cylindrée 3,5 L T

Puissance 450 cv

Couple 470 lb-pi

Cylindres 6 cylindres

Cylindrée 3,5 L T

Puissance 385 cv

Couple 387 lb-pi

Cylindres 8 cylindres

Cylindrée 5,0 L

Puissance 250 cv

Couple 440 lb-pi

Cylindres 6 cylindres

Cylindrée 3,0 L T

Capacité remorquage 2 268 à 5 443 kg 3 824 à 5 761 kg

Dimensions

Longueur 5 316 à 6 363 mm 5 309 mm

Largeur 2 029 mm 2 085 mm

Hauteur 1 907 à 1 964 mm 1 966 mm

Empattement 3 109 à 4 158 mm 3 569 à 3 899 mm

Garantie 3 ans/60 000 km 3 ans/60 000 km

Prix 31 799 à 76 249 $ 45 045 à 75 845 $

Ford F-150

Nous avons aimé

Grande variété de modèles

Technologie de pointe

Valeur

Nous avons moins aimé

Fiabilité moyenne

Assemblage perfectible

Freins spongieux

Ram 1 500

Nous avons aimé

Ligne réussis

Cabine la plus avant-gardiste de l’industrie

Conduite confortable

Nous avons moins aimé

Pas de Diesel en 2019

Fiabilité inégale

Suspension pneumatique toujours brisé

