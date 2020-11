En attendant de voir un F-150 entièrement électrique, les entrepreneurs qui veulent réduire leur facture de carburant pourrons se tourner vers le Transit. Ford présentait hier un Transit entièrement électrique de son fourgon qui va se détailler à 58 000$.

Branché dans tous les sens du mot

Ce E-Transit profitera d’un nouveau système SYNC 4 de série jumelé avec un modem intégré de série activé. Cette solution connectée déverrouille les abonnements aux logiciels qui aident les exploitants de parcs à gérer les transactions de recharge, les services de télématique et plus encore. De plus, vous avez le dispositif Pro Power Onboard en option transforme le E-Transit en génératrice mobile offrant une puissance électrique livrable allant jusqu’à 2,4 kW pour permettre aux clients d’utiliser et de recharger des outils sur un chantier, qu’il s’agisse de ponceuses à bande ou de scies à onglets.

200 kilomètres d’autonomie

La fourgonnette utilitaire E-Transit offre une autonomie estimée de 200 kilomètres pour la version à toit bas. Ceci peut sembler peu. IL faut toutefois considérer que ces véhicules ont très souvent des utilisations urbaines et couvrent des territoires assez restreints. Le E-Transit est la première fourgonnette utilitaire entièrement électrique offerte par un constructeur automobile en Amérique du Nord. Il offre un choix de huit configurations, y compris trois hauteurs de toit et trois longueurs, ainsi que des modèles à châssis-cabine et tronqués. Le moteur électrique va offrir une puissance de 266 ch/198 kW et 317 lb-pi de couple. Le modèle arrivera sur le marché à la fin 2021.

L’article Ford dévoile le E – Transit 2022 est apparu en premier sur Benoit Charette.