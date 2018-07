Ford dédommage des victimes de coussins gonflables défectueux

Après des mois de délibérations, Ford a finalement accepté de verser 300 millions de dollars américains à des propriétaires de véhicules affectés par des coussins gonflables Takata défectueux. Plus de 100 millions de ces coussins ont été installés dans le monde, c’est la Japonaise Honda qui a le plus souffert de ce vice de fabrication qui faisait exploser le coussin trop fortement ou inopinément. Ces problèmes graves ont été la cause directe d’une 20e de décès à travers le monde et plusieurs centaines de blessés. C’est un tribunal de Miami qui a décidé du montant qui va couvrir les pertes d’environ 6 millions de propriétaires Ford touchés par le scandale Takata. Outre Ford, Toyota, Subaru, Honda, BMW, Nissan et Mazda ont versé au total 1,2 milliard de dollars d’indemnisations aux victimes américaines. Honda gagne la palme en ayant versé plus de 600 millions en indemnité.