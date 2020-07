Ford Bronco – Un concurrent de taille pour le Jeep Wrangler

Disparu depuis 1996, le Bronco fait un retour remarqué pour 2021 avec non pas une, mais trois variantes de cette icône de la marque. Il y aura la version à deux ou 4 portes qui vise directement le Jeep Wrangler et le Bronco Sport plus petit et plus docile. Le premier est basé sur un châssis de Ranger et offrira tout naturellement 4 roues motrices avec un modèle 2 ou 4 portes. Le second sera construit sur une plateforme de modèle Escape et servira plus pour la conduite de tous les jours et en ville.

Trois ans d’attente

C’est en janvier 2017 au Salon de l’auto de Détroit que Ford a confirmé le retour du Bronco qui devait se faire au printemps 2020. C’est finalement en ce 13 juillet que le nouveau Bronco 2021 est finalement dévoilé. Tout comme le Jeep Wrangler ou le Toyota 4Runner, il est construit pour aller là ou très peu de véhicules osent s’aventurer.

Deux systèmes 4 roues motrices

Deux systèmes 4×4 seront proposés sur tous les modèles Bronco, un système de base et un système 4×4 plus évolué. Le système de base utilise une boîte de transfert électronique à deux vitesses à la volée (ESOF), tandis que le système avancé en option comporte une boîte de transfert électromécanique à deux vitesses qui ajoute un mode automatique pour l’engagement à la demande afin de sélectionner entre 2H et 4H. La puissance est distribuée à pont rigide arrière Dana 44 AdvanTEK et à un différentiel avant indépendant Dana AdvanTEK – tous deux avec des différentiels à verrouillage électronique pour une meilleure traction sur les terrains accidentés.

La boîte à outils Trail Toolbox, première du segment, livrable en option, offre aux propriétaires de VUS Bronco un ensemble de technologies exclusives pour améliorer leur expérience hors route. Cela comprend le régulateur de vitesse Trail Control pour la conduite à basse vitesse en sentier, tandis que l’assistance au virage Trail resserre les rayons de braquage hors route grâce à la vectorisation du couple, et le contrôle innovant de l’accélération/du freinage Trail One-Pedal Drive permet de ramper sur les rochers en mode lent avec plus de précision et de confiance.

Capable de franchir les gros obstacles

Des niveaux de capacités tout-terrain à la pointe du segment sont possibles grâce à la garde au sol de 11,6 pouces, à l’angle de franchissement maximal de 29 degrés et à l’angle de départ de 37,2 degrés, ainsi qu’à la meilleure capacité de franchissement de cours d’eau de sa catégorie, jusqu’à 33,5 pouces. La capacité tout-terrain est encore renforcée par des crochets de remorquage exposés à l’avant et à l’arrière et par des pare-chocs modulaires en acier très résistant, livrable en option, avec support de treuil d’accessoires Ford Performance intégré. Les boucliers en acier de Bronco, placés stratégiquement, protègent le matériel essentiel. Les modèles plus performants sont équipés d’une plaque de protection avant, ainsi que de boucliers pour le moteur, la transmission, la boîte de transfert et le réservoir de carburant. Pour ceux qui doivent affronter les terrains rocheux les plus difficiles, les rails de protection latérale de Bronco sont suffisamment solides pour supporter le poids de chaque côté du véhicule.

Jusqu’à sept modes sélectionnables par le conducteur sont proposés, dont Normal, Eco, Sport, Glissant, Sable, Baja, Boue/Ornière et Rock Crawl pour la conduite hors route.

Deux choix de moteurs

Dans les versions 2 et 4 portes, vous aurez le choix d’un moteur 4 cylindres turbo provenant de la Mustang qui va offrir 270 chevaux et 310 lb-pi de couple. Pour ceux qui en veulent plus, un V6 turbo de 2,7 litres va offrir 310 chevaux et 400 lb-pi de couple. Chose intéressante, une boîte manuelle à sept rapports est au menu ou un automatique à 10 rapports. Des pneus tout-terrain de 35 pouces, une première dans ce segment, sont disponibles directement à l’usine sur tous les niveaux de finition des Bronco deux et quatre portes. Les modèles 2 portes sont équipés de série d’un système de toit en trois parties (avant gauche et droite et arrière) et d’un toit modulaire. Les modèles 4 portes sont équipés de série d’un toit en 4 parties amovible. Tous les panneaux se placent dans un sac à l’arrière du véhicule lorsqu’ils ne sont pas en place.

Un habitacle d’aventurier

Le tableau de bord est inspiré du modèle de première génération, avec des jauges et des commandes simples et intuitives. Les couleurs et les matériaux sont inspirés des palettes naturelles et des équipements de plein air. La fonctionnalité tout-terrain étant primordiale, les matériaux sont résistants et robustes. Il y a même des drains dans le plancher pour évacuer l’eau si vous lavez l’intérieur au boyau d’arrosage.

Un tableau de bord multifonction à cristaux liquides couleur est placé à l’avant et au centre, avec le sélecteur de vitesses et le contrôleur des modes de conduite G.O.A.T. (Go Over Any Type of Terrain). Des points de fixation sont intégrés au tableau de bord pour monter un support « apportez votre propre appareil », avec des connexions d’alimentation de 12 volts pour monter facilement des appareils photo, des unités de navigation, des téléphones ou d’autres dispositifs. Le plus récent système

SYNC® 4 avec écran de 12 pouces vient en option, avec des mises à jour en direct et une intégration transparente à l’application FordPass Performance avec navigation tout-terrain. Les modèles d’entrée de gamme offrent un écran de 8 pouces.

Au Canada le Bronco deux portes de base sera offert à 40 499 et le 4 portes à 45 749 $. En plus de la version de base, il y aura le Big Bend, Black Diamond et Outer Banks qui sera l’équivalent d’une version Rubison chez le Wrangler.

Bronco Sport

Pour ceux qui ont un peu moins l’esprit d’aventure, le Bronco Sport va débuter à 32 199$. Vous aurez aussi droit à des versions plus équipées, Big Bend, Outer Banks et Badlands. Tout comme le plus grand Bronco, le Bronco Sport offre la capacité 4×4 tout-terrain. Le modèle Badlands est équipé d’un système 4×4 avancé avec une unité de propulsion à double embrayage exclusive à la catégorie, avec un dispositif de blocage de différentiel pour permettre une plus grande performance hors route – similaire à un différentiel à blocage mécanique traditionnel.

Deux moteurs 4 cylindres

La version Badlands vient avec un 4 cylindres 2 litres turbo de 245 chevaux et un couple de 275 lb-pi. Les modèles de base, Big Bend et Outer Banks sont équipés du moteur EcoBoost de 1,5 litre de 181 chevaux et un couple de 190 lb-pi. Les deux moteurs sont couplés à une transmission automatique à 8 vitesses, tandis que le Bronco Sport Badlands ajoute SelectShift avec des palettes de changement de vitesse montées sur le volant.

Intérieur transformable

Penser pour l’aventure aussi, le Bronco Sport offre un table de travail coulissante à l’arrière, un onduleur de 400 watts et des projecteurs de hayon pour continuer à rouler en pleine noirceur. Tout comme le Bronco, la version Badlands propose un revêtement de sol en caoutchouc lavable dans toute la cabine et l’espace de chargement, des surfaces de sièges en tissu faciles à nettoyer et des interrupteurs de commande scellés au silicone. Pour ranger les affaires mouillées, verglacées ou boueuses, un bac de rangement est disponible sous le siège passager de la deuxième rangée.

Intelligent en plus d’être robuste, le véhicule est équipé d’un système SYNC® 3 avec un écran tactile de 8 pouces et est compatible avec Apple CarPlay® et Android Auto . Parmi les autres caractéristiques technologiques disponibles, citons la radio par satellite SiriusXM. La suite Ford Co-Pilot360 de technologies avancées d’aide à la conduite est de série sur toute la gamme, notamment l’assistance pré-collision avec freinage automatique d’urgence qui comprend la détection des piétons, l’alerte de collision frontale, l’assistance dynamique au freinage, le système d’information sur les angles morts avec alerte de trafic croisé, le système de surveillance de la trajectoire, les phares à faisceau élevé automatiques et une caméra de recul avec lave-glace. La technologie Ford Co-Pilot360 Assist+, disponible en option, comprend un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop-and-Go et de centrage de la trajectoire, un système d’aide à la direction évasive et un système de navigation à commande vocale sur écran tactile. La technologie Ford Co-Pilot360 Assist 2.0 disponible ajoute un régulateur de vitesse intelligent et adaptatif avec fonction Stop-and-Go, système d’orientation de la trajectoire et reconnaissance des panneaux de vitesse.

L’article Ford Bronco – Un concurrent de taille pour le Jeep Wrangler est apparu en premier sur Benoit Charette.