Football: Une autre saison couronnée de succès pour les Estacades et le Vert et Or

Le programme football de l’Académie les Estacades a pris la décision d’agrandir son bassin de joueurs en intégrant le programme Atome à son offre étudiante. Cette décision commence à rapporter, quelques années plus tard. Chez le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph, la troupe d’Hugo Gélinas a remporté le titre d' »Organisation par excellence » dans la Ligue scolaire D2 Provincial pour la 7e fois en 10 ans.

Dans la catégorie Juvénile, les Estacades ont terminé au 4e rang (de 11 formations) avec 5 gains contre 3 revers et en séries éliminatoires, ils se sont inclinés 24 à 21 contre l’équipe qui allait éventuellement se rendre en finale. « On était peu de joueurs avec 34, comparativement aux équipes qui comptent 50 joueurs. Avoir moins d’effectifs fait en sorte qu’on doit faire jouer des joueurs à deux positions alors ça complique les choses. Malgré tout, on a quand même très bien performé dans une ligue de ce niveau-là », explique Pierre De Jean, responsable du programme football et entraîneur de la formation Juvénile.

L’équipe a également remporté la Coupe du Nouvelliste face au Séminaire Saint-Joseph lors du dernier match de la saison par un pointage de 24 à 21. « Globalement, on a eu une saison au-delà de nos attentes et c’est de bon augure pour les prochaines années. Au niveau Atome et Cadet, ç’a très bien été et c’est notre relève. Tous nos efforts sont concentrés là-dessus depuis cinq ans pour remonter le nombre de joueurs dans notre programme. On travaille au recrutement afin d’être capable, comme les autres équipes, de revenir à une cinquantaine de joueurs au niveau Juvénile. »

Du côté des Estacades football – Cadet -, ils ont remporté le championnat 2021 en défaisant le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph en grande finale. « Nos cadets sont champions régionaux et ça fait deux ans de suite que les Estacades remportent le championnat. Il n’y avait pas eu de saison en 2020, mais notre équipe avait aussi remporté le championnat en 2019 », explique-t-il.

En saison régulière, l’équipe a pris le deuxième rang avec un dossier de 5 gains contre 2 revers.

Puis dans la catégorie Atome, l’équipe est parvenue à tirer son épingle du jeu dans chacun de ses affrontements.

« C’est un nouveau programme depuis quelques années et on y retrouve que des jeunes de premières secondaires alors on n’a pas vraiment de différences d’âge entre les joueurs. C’est vraiment une ligue axée sur le développement, sans classement. Or, notre équipe a eu le dessus sur toutes les formations qu’elle a rencontré et on parle d’une douzaine d’équipes différentes cette année. Aucune équipe ne nous a tenu tête pendant la saison à ce niveau-là », ajoute coach De Jean.

Du côté du gala de fin de saison (réservé aux joueurs de niveau Juvénile), Jérémy St-Onge (receveur de passes) et Samuel Bonneau (retourneur sur les unités spéciales) ont été nommés sur l’équipe d’étoile, tandis que Mathis-Olivier Laliberté a remporté le titre d’Étudiant-athlète par excellence chez les Estacades.

Organisation par excellence

En plus du titre d' »Organisation par excellence », le Vert et Or a aussi mis la main sur quelques honneurs individuels. Jérémy Janvier a été nommé Joueur le plus utile à son équipe de la Ligue scolaire D2 Provincial, tandis Benjamin Larose a été élu Étudiant-athlète par excellence du Séminaire Saint-Joseph. Alexis Bordeleau a quant à lui été élu sur l’équipe d’étoile défensive comme demi défensif.