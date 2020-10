Fonds environnement Éclore : le premier appel de projets est lancé

Le nouveau fonds environnement Éclore se met tranquillement en place. Les quatre programmes qui le composent ont officiellement été établis mardi par le conseil municipal de Trois-Rivières.

Le fonds Éclore vise à soutenir des projets environnementaux imaginés par et pour la communauté trifluvienne, le fonds devenant un levier pour défendre l’environnement à l’échelle locale.

«C’est le lancement officiel du fonds. On a maintenant tous les outils en main pour le rendre opérationnel, indique Dominic Thibeault, chef de division Environnement et développement durable à la Ville de Trois-Rivières. Dès cet automne, on sera en mesure de recevoir des projets en lien avec le Programme d’économie durable.»

Le premier appel de projets pour le Programme d’économie durable débute aujourd’hui (21 octobre 2020) et se poursuit jusqu’au 28 novembre prochain. Le programme vise à favoriser l’émergence de projets stimulant l’économie circulaire, des initiatives de recherche en économie durable ou l’implantation de technologies d’information permettant de réduire l’empreinte environnementale des entreprises.

Les projets déposés pourraient consister, par exemple, à optimiser les ressources d’une entreprise et diminuer son impact sur l’environnement en utilisant les résidus d’une autre entreprise dans sa chaîne de production, ou encore à acquérir et implanter une technologie propre au sein d’une entreprise.

«Progressivement, on touchera à plusieurs milieux avec ce fonds. C’est là qu’Éclore prend son sens. L’implication du milieu économique fera partie des clés du succès. Le fonds Éclore est la continuité de deux ans de travail. On a la conviction de faire une belle alliance qualité, environnement et développement économique. Je suis vraiment enthousiaste», lance le maire Jean Lamarche.

Deux autres programmes au printemps 2021

Au printemps 2021, les appels de projets en lien avec la protection et la mise en valeur des milieux naturels, ainsi que la sensibilisation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pourront être lancés.

Les projets en lien avec la protection des milieux naturels devront être en concordance avec les priorités qui figurent à la Stratégie de conservation des milieux naturels de la Ville, qui découle notamment d’une consultation réalisée par la Fondation Trois-Rivières durable auprès de la population au printemps dernier.

Ces priorités concernent la protection des cours d’eau, des milieux humides d’intérêt et de certaines espèces ciblées, comme le martinet ramoneur et l’aster à feuilles de linaire, une espèce florale qui se trouve presque exclusivement à Trois-Rivières. Les projets pourraient notamment consister en l’acquisition d’un boisé ayant une valeur sociale élevée pour assurer son accessibilité à la collectivité ou réaliser des aménagements pour permettre l’accès sécuritaire à un milieu naturel sans compromettre son intégrité écologique. Le dépôt des projets se fera du 15 février au 15 mars 2021.

De son côté, le Programme de sensibilisation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pourra recevoir ses premiers projets du 15 mars au 15 avril 2021. L’objectif du programme est de sensibiliser le public et d’encourager les pratiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, entre autres par le biais de campagnes de formation ou de sensibilisation dans les classes sur les bonnes pratiques en la matière.

En raison de sa mécanique plus complexe, le Programme de réduction et captation des gaz à effet de serre sera prêt à recevoir ses premiers projets à l’automne 2021, soit du 1er octobre au 15 novembre 2021.

En plus de stimuler l’émergence d’initiatives qui permettront de matérialiser des réductions d’émission de gaz à effet de serre de façon concrète, comme en remplaçant un système de chauffage fonctionnant avec un combustible fossile par un système électrique, ce programme permettra d’échanger des crédits carbone sur une bourse du carbone locale. Les OBNL, dont les organismes d’enseignement, et les entreprises pourront déposer des projets du 1er octobre au 15 novembre 2021.

Le comité d’évaluation des différents programmes est composé du maire Jean Lamarche, des conseillers Mariannick Mercure et Pierre-Luc Fortin, Dominic Thibeault, chef de division Environnement et développement durable à la Ville, Nathalie Cournoyer, directrice adjointe de la Direction des finances et trésorière, Madelaine Rouleau et Cindy Provencher, de la Fondation Trois-Rivières durable, ainsi que Boris Tellier et Audrey Castonguay, d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières.

Tous les détails des programmes et les formulaires de dépôt de projets sont disponibles sur le site eclore.v3r.net.