Fonds d’urgence pour l’appui communautaire: 29 organismes se partageront 625 545$

Centraide Mauricie a administré un premier cycle d’investissement crucial de 625 545$ versé par le gouvernement du Canada dans les services essentiels à l’intention des personnes vulnérables au sein de la communauté et annonce qu’un deuxième cycle d’investissement suivra dans le cadre de ce même fonds d’urgence.

Centraide Mauricie a également procédé à une mise à jour sur les bénéficiaires de ce financement. En effet, plus de 43 demandes de financement à l’appui de programmes et services de soutien communautaires à l’intention de membres vulnérables de sa communauté ont été reçues. Jusqu’ici, 29 organismes ont été approuvés pour un financement total de 625 545$. La liste des organismes financés par ce programme est disponible sur le site web de Centraide Mauricie.

«Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif sont au coeur de nos collectivités. Ils aident les Canadiens les plus vulnérables durant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir ces organismes par l’entremise du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, afin qu’ils puissent continuer leur travail inestimable», a commenté Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

«De notre côté, nous sommes ravis de la collaboration exemplaire entre les différentes instances qui ont participé aux décisions et à l’établissement de nouveaux partenariats. Nous avons entre autres travaillé avec les organismes communautaires, pour mieux cerner les besoins et suivre l’évolution de la situation, mais aussi avec les instances en développement social et en santé et services sociaux. Une collaboration fort pertinente pour utiliser avec diligence les sommes importantes qui nous ont été confiées», a pour sa part expliqué Chantal Ferland, directrice régionale par intérim de Centraide Mauricie.

Rappelons que le 19 mai dernier, Centraide Mauricie a lancé un appel de demandes pour le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC). Ce fonds octroie un soutien financier aux organismes de bienfaisance et d’autres donataires reconnus qui adaptent leurs services de première ligne afin de soutenir les Canadiens vulnérables pendant la pandémie de COVID-19. Le FUAC est financé par le gouvernement du Canada et est administré en collaboration avec Centraide United Way Canada, les Fondations communautaires du Canada et la Croix-Rouge canadienne.

Centraide Mauricie a lancé un deuxième appel de demandes pour le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) ce matin. Ce fonds octroie un soutien financier aux organismes de bienfaisance et d’autres donataires reconnus qui adaptent leurs services de première ligne afin de soutenir les Canadiens vulnérables pendant la pandémie de COVID-19. Centraide Mauricie accepte les demandes de financement pour le deuxième cycle de financement du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), du 5 au 30 octobre 2020.