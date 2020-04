Fonds d’urgence de l’UQTR: 291 263$ versés à plus de 1400 étudiants

Les 1487 demandeurs admissibles au Fonds d’urgence pour les étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont reçu l’aide financière à laquelle ils avaient droit. En tout, 291 263$ ont été versés.

«En neuf jours ouvrables, l’équipe du Service d’aide aux étudiants ont mis en place le programme, établi les balises, traité les demandes et versé les fonds avant Pâques. On est très soulagé pour les étudiants qui ont maintenant l’argent dans leurs poches», commente Daniel McMahon, recteur de l’UQTR.

Le don moyen pour chaque étudiant était de 195$.

Par ailleurs, grâce à la générosité de plusieurs partenaires de longue date de la Fondation de l’UQTR, le fonds est passé de 330 000$ à près de 400 000$.

Le Syndicat des professeures et des professeurs (10 000$), le Fonds Gilles-De-la-Fontaine (5 000$), le Département d’études en loisir, culture et tourisme (3 000$), le Syndicat des employés de soutien de l’UQTR (3 000$), le Syndicat du personnel professionnel de l’UQTR (2 500$), l’Association des cadres de l’UQTR (1 500$), ainsi que la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (1 000$) se sont joints à ce mouvement de solidarité.

Ces dons viennent s’ajouter à ceux du Fonds de solidarité FTQ (10 000$) et de TD Assurance (5 000$) qui avaient choisi la semaine dernière de redistribuer au fonds d’urgence les sommes initialement prévues pour les activités étudiantes de cette session.

Le Fonds d’urgence aux étudiants entre maintenant dans une deuxième phase. La collecte de fonds se poursuit, tout comme le traitement de nouvelles demandes d’aide financière.

«Il nous reste des sous dans les coffres. On va continuer de répondre aux besoins alimentaires des étudiants dans les prochains jours et semaines. Les besoins continuent d’entrer. On s’attend à recevoir une cinquantaine de demandes par jour auxquelles il faudra répondre. On en a pour une dizaine de jours devant nous avant que les coffres soient vides», estime Daniel Milot, directeur de la Fondation de l’UQTR.

Il est possible de faire un don au Fonds d’urgence pour les étudiants de l’UQTR au www.uqtr.ca/fondation.

Rappelons que le Fonds d’urgence COVID-19 de l’UQTR en est un de dernier recours pour les étudiants dont les difficultés financières les empêchent de subvenir à leurs besoins de première nécessité. Les montants attribués sont déterminés en fonction de la situation personnelle de chacun.