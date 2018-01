Fonds de diversification économique: Aspasie reçoit 695 000$

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie - L'Hebdo Journal

ÉCONOMIE. L’entreprise Aspasie a reçu une aide financière de 695 666$ provenant du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie afin de réaliser un projet d’investissement évalué à 2,2M$.

Ce projet consiste en l’acquisition d’équipements spécialisés et d’un logiciel de gestion, ainsi que la réalisation de démarches liées à la commercialisation à l’international des produits innovateurs de l’entreprise implantée dans la région depuis 45 ans.

«Ces acquisitions se font pour poursuivre le développement de notre volet des étiquettes. L’équipement acquis nous permettra d’améliorer l’impression et la finition des étiquettes et d’augmenter nos capacités de production. Sept nouveaux emplois sont créés par la bande et on prévoir augmenter notre commercialisation aux États-Unis. On voit déjà des retombées, puisque notre chiffre d’affaires est en hausse», résume Maxim Gélinas, président d’Aspasie.

L’entreprise se spécialise dans les produits de marketing visuel destinés à l’industrie des produits de beauté. La compagnie fait aussi l’impression d’étiquettes surmoulées et des systèmes d’étalage pour les magasins au détail.

Elle fait affaires avec des entreprises dans 50 pays et emploie 185 personnes.

«Aspasie est une entreprise qui gagne à être connue. Elle contribue à la vitalité économique de la Mauricie et travaille sur des projets novateurs. Aspasie est un chef de file dans son domaine et continue d’innover», souligne Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières.