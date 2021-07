Fonds de développement du logement abordable: « La Ville sera le gardien de ces loyers »

La Ville de Trois-Rivières ira de l’avant dans la mise sur pied d’un fonds de développement du logement abordable.

Une somme de 200 000$ provenant des surplus 2020 de la Ville a été attribuée au démarrage de ce fonds qui permettra d’accorder des subventions à des promoteurs pour construire des logements abordables, incluant des logements 6½ et 7½ pour les familles.

« Avec ces logements, on veut faire en sorte qu’une famille de la classe moyenne ne paie pas plus que 25% de ses revenus pour se loger, souligne Robert Dussault, directeur de l’Aménagement et du Développement urbain à la Ville de Trois-Rivières. On viendra aussi réguler, tous les ans, le coût de ces loyers pour éviter une augmentation drastique. La Ville sera le gardien de ces loyers. Ce sera aussi l’occasion d’avoir des logements neufs sans que les locataires aient à payer 1200$ ou 1500$ par mois pour se loger. »

La Ville est persuadée que des promoteurs seront intéressés à avoir accès à ces subvention dont le ratio est encore à déterminer. Les prix seront fixés selon les barèmes de la Société d’habitation du Québec.

Grâce à ce fonds, la Ville souhaite soutenir les citoyens de la classe moyenne pour lesquels le marché du logement a explosé en termes de coût. « Ça aidera aussi à redévelopper des friches urbaines avec des logements neufs et contribuer à diminuer le taux d’inoccupation à Trois-Rivières. Et quand on pense aux logements de type 6½ et 7½, il ne s’en construit plus et beaucoup de familles ont de la difficulté à se loger », précise M. Dussault.

Le taux d’inoccupation s’est établi à 1,3% cet été à Trois-Rivières, bien en-deçà du seuil d’équilibre de 3%. Cette situation fait en sorte que le locateur a le choix parmi beaucoup de locataires, ce qui peut également entraîner de la discrimination. L’un des grands enjeux demeure aussi la salubrité des logements.