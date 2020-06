Fonds d’aide d’urgence aux entreprises : plus de 90% du fonds octroyé

Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières a déjà remis plus de 90% des montants disponibles dans le Fonds local d’investissement – Volet mesure d’urgence pour petites et moyennes entreprises aux entreprises affectées par la crise entraînée par la pandémie de COVID-19.

Lors de la séance publique de mardi dernier, le conseil municipal a approuvé des prêts totalisant 780 000$ à 18 entreprises du territoire.

Depuis la mise en place du fonds, 2,98 M$ sur les 3,1 M$ disponibles ont été prêtés à 81 entreprises de Trois-Rivières.

Des demandes sont encore en attente d’approbation également.

«Les prêts remis aux entreprises leur permettent de traverser la crise», rappelle le maire Jean Lamarche.

Le gouvernement du Québec a toutefois annoncé un nouveau fonds de 100 M$ pour soutenir les entreprises affectées dans la province. Une partie du montant sera donc disponible en Mauricie.