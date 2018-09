Fondation québécoise du cancer: une grande marche pour amasser des fonds

COMMUNAUTÉ. Le parc Pie XII accueillera la marche du Grand Défoulement ce dimanche 16 septembre dès 9h.

Chaque année, 53 000 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer. C’est pour cette raison que la Fondation québécoise du cancer a décidé de nous rassembler et de créer ce grand mouvement de solidarité pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, pour saluer la présence de ceux qui sont guéris ou souligner la détermination de ceux qui affrontent la maladie.

Six marches se tiendront simultanément au Québec.

Des centaines de Québécois participeront cette année à l’une des six marches au Québec. Familles, collègues, amis, grands et petits ont uni leurs forces pour amasser des fonds et soutenir ces Québécois touchés par le cancer.

Depuis près de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches.

Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d’hébergement de la province.