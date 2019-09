Fondation de l’UQTR : 100 millions $ dans la mire

La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a lancé sa nouvelle campagne majeure de financement sous le thème Savoir Donner – 100 millions pour l’excellence. Objectif : atteindre un premier 100 millions $ recueillis depuis les débuts de la Fondations en 1986.

«Nous avons choisi cet objectif de 100 millions $ cumulés pour souligner l’apport de tous nos précieux collaborateurs et partenaires à l’atteinte de ce grand jalon historique pour la Fondation, affirme le directeur général de la Fondation, Daniel Milot. C’est une campagne qui se veut historique et qui se veut aussi non traditionnelle alliant multiples stratégies et façons de contribuer qui répondront davantage au nouveau visage de la philanthropie alors que les gens cherchent plus que jamais à donner un sens à leur don.»

La campagne majeure de financement compte sur le soutien de sept ambassadeurs de renom, tous diplômés de l’UQTR, soit les docteurs et chercheurs Richard Béliveau et Sylvie Belleville, l’homme d’affaire Jean-Luc Bellemare (Groupe Bellemare), Marie-Josée Roy (sculptrice et artiste peintre), les sœurs Sylvia et Valérie Gilbert (vedettes montantes dans le monde de la performance organisationnelle) et l’analyste hockey et conférencier Dany Dubé.

Depuis sa création en 1986, la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières consacre ses efforts à soutenir les étudiants, les activités de recherche et le développement de l’UQTR. À ce jour, elle a versé près de 45 millions de dollars à ces causes, dont plus de 11 millions en bourses aux étudiants.

À ce jour, 83 millions $ ont été amassés.