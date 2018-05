Fondation Claude-Mongrain: 20 nouvelles bourses à l’enjeu

REMISE DE PRIX. Les jeunes athlètes de relève et d’espoir régional ont jusqu’au 4 mai, à midi, pour déposer leur candidature à la Fondation Claude-Mongrain afin d’espérer pouvoir obtenir l’une des vingt bourses disponibles ce printemps.

Les dirigeants de la Fondation profiteront de la 25e édition du Tournoi de golf annuel, qui aura lieu le 15 juin au Club de golf de Ste-Flore, pour présenter les récipiendaires.

Le président de la Fondation, Louis Beaudet, a confirmé que ce sera l’occasion pour la Fondation de remettre sa 433e bourse et de dépasser le cap des 200 000$ en ce qui a trait aux bourses individuelles.

Le formulaire de présentation de candidature est disponible auprès de la plupart des responsables des clubs et organisations sportives de la région, du Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie (CREEM), de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS Mauricie) et de la Fondation Claude-Mongrain.

Depuis 1991, soit l’année de la première remise de bourses, la Fondation a octroyé un soutien financier dans 46 sports différents, réparti auprès de 48% de filles et 52% de garçons. (JC)