Foire et station d’emballage au centre-ville

La coopérative Le 507 organise, jusqu’à la mi-janvier, sa traditionnelle foire mettant en vedette des artistes et artisans locaux.

Pour cette 5e édition, l’événement se déroule sur deux mois, de la mi-novembre à la mi-janvier. « On voulait avoir une formule différente cette année pour permettre à tout le monde de venir nous voir dans le respect des mesures sanitaires, explique Roxanne Lacoursière, directrice du 507. Au lieu de faire ça sur une seule fin de semaine, on le fait sur plusieurs semaines, ce qui évite d’avoir plein de gens en même temps à l’intérieur. »

« On a eu un gros événement les 26 et 27 novembre et maintenant, on a encore sur place l’inventaire de plusieurs artisans jusqu’au 15 janvier, renchérit cette dernière. Cette année, on a une plus grande offre alimentaire. On veut mettre de l’avant qu’on est aussi un café et pas seulement une boutique. On a donc des ensembles pour faire du fromage, des truffes et des chocolats, entre autres. »

Lors de l’événement des 26 et 27 novembre, ce sont près de 300 personnes qui ont été accueillies par l’équipe du 507 au centre-ville de Trois-Rivières. « On offrait sur place des séances photo de Noël qui ont été très populaires », mentionne Mme Lacoursière.

Depuis, une dizaine d’artisans ont laissé leur inventaire sur place pour la suite de la foire. « On a des produits corporels, des articles écologiques comme des brosses à dents, des vêtements écoresponsables et unisexes, de la papeterie, des bougies, de la céramique, de la broderie, du thé, du café et quelques trucs pour enfants », énumère Mme Lacoursière.

Emballages recyclés joliment décorés

De plus, pour tout le mois de décembre, même entre Noël et le jour de l’An, le 507 a aménagé une station d’emballage de cadeaux. Il est possible de s’y rendre pour y faire emballer ses cadeaux dans des boîtes sérigraphiées à la main et décorées spécialement pour le temps des Fêtes. Toutes les boîtes sont faites de carton recyclé.

« C’est un service qu’on offre à l’année, mais avec des couleurs et des images différentes en cette période de festivités, précise Mme Lacoursière. Ce sont des boîtes de livraison qu’on réutilise, dans le but de se servir du matériau le plus possible avant de le recycler. »

Les heures d’ouverture du 507 sont affichées sur la page Facebook de la coopérative. Précision que celle-ci se situe au 507, rue Saint-Georges, au centre-ville de Trois-Rivières.