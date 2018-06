Florence K au Festival de L’Assomption

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

SPIRITUALITÉ. Un vent de fraîcheur souffle sur la programmation du Festival de l’Assomption qui se déroulera du 7 au 15 août au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Sous la thématique «Enfin libres», l’événement propose une vingtaine de spectacles et concert et plus de 70 activités religieuses ou spirituelles.

«Enfin libres est un thème qui rejoint tout le monde. On a aussi voulu renouveler la programmation. On compte offrir une expérience de liberté aux accents festifs pendant les neuf journées de l’événement. C’est un événement traditionnel. Les gens viennent ici depuis 100 ans, mais c’est encore très actuel», souligne Mgr Pierre-Olivier Tremblay, recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Des spectacles et concerts auront lieu le midi et le soir. Le Festival de l’Assomption accueillera notamment Florence K le 10 août en soirée. Elle offrira son spectacle Estrellas Trio sur la scène extérieure en formule trio.

Aussi au programme de la série «Sanctuaire en spectacles»: la soprano Lyne Fortin et la mezzo-soprano Odette Beaupré (11 août), le Chœur Vox Luminosa (13 août), les Chorales Guadeloupe, la Chorale Éclat de New York et la chorale de Philadelphie (14 août).

La série «Le vent qui danse» débutera à 12h30 ou 13h selon les journées. Cette série s’ouvre à la musique du monde.

«Ça se veut festif, mais aussi une ouverture d’esprit et une ouverture à la différence. Pour nous, c’est ce que signifie la musique du monde. On aura de la musique du Moyen-Orient, du folklore bulgare et turc, du folklore québécois, de la musique brésilienne, ainsi que de la musique créole et des Antilles. Le Festival de l’Assomption est ouvert sur le monde», indique Sylvain-Alexandre Lacas, coordonnateur à la mission au Sanctuaire.

Tous les spectacles et concerts sont gratuits.

Figurent également à la programmation deux grandes conférences de Pierre Bruneau, chef d’antenne à TVA, et du Commandant Robert Piché. Le coût d’entrée pour chacune de ces conférences est de 10$ en prévente jusqu’au 31 juillet ou 15$ après cette date. Les billets sont disponibles au Sanctuaire, au Bureau d’information touristique et à la Librairie Paulines.

Les 11 et 12 août, le conte «Gaya et le petit désert» de Gilles Vigneault sera présenté aux familles.

Méditation et spiritualité

Évidemment, le Festival de l’Assomption fait une grande place aux célébrations et à la spiritualité. Comme nouveauté de ce côté, on retrouve notamment la Prière du corps et de l’esprit qui offrira un moment de ressourcement par le biais de posture, de respiration et de méditation.

Des messes sont aussi à l’horaire quotidiennement, tandis que le 15 août, Mgr Roni Fisichella, évêque président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation au Vatican, sera présent pour célébrer une messe. Il offrira aussi une conférence la veille.

La procession aux flambeaux et le feu de joie reviennent aussi dans la programmation.

Tous les détails sont disponibles au www.sanctuaire-ndc.ca.