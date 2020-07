Florence Brunelle finaliste au Gala de remise des prix 2019-2020 de Patinage de vitesse Canada

Les finalistes du Gala de remise des prix 2019-2020 de Patinage de vitesse Canada ont été dévoilés en vue de l’événement qui permettra de reconnaître les réalisations et les contributions importantes faites par certaines des parties prenantes les plus dévouées de ce sport, qu’il s’agisse d’athlètes, d’entraîneurs, d’officiels, de bénévoles ou de partenaires. Parmi eux se trouve la Trifluvienne, Florence Brunelle.

En effet, l’athlète de la Mauricie apparait dans la catégorie Athlète de l’année courte piste (féminin) au côté de nul autre que Kim Boutin, qui a brillé aux derniers Jeux olympiques hivernaux.

Les membres de la communauté du patinage de vitesse au Canada ont présenté les candidatures de personnes méritantes dans plus d’une douzaine de catégories, tandis que les clubs de patinage de vitesse locaux ont proposé des candidatures convaincantes en vue du Prix d’excellence des clubs Intact Assurance, qui permet de distribuer 20 000$ en financement (y compris un grand prix de 10 000$) aux clubs qui y vont d’initiatives qui contribuent à la croissance de leur sport dans leurs communautés.

Temple de la renommée

Temple de la renommée (athlète) : Jean Wilson, Wilfrid Mathieu

Temple de la renommée (bâtisseur) : David Gilday, Marcel Lacroix

Prix pour les athlètes

Athlète de l’année courte piste (féminin) : Kim Boutin, Florence Brunelle

Athlète de l’année courte piste (masculin) : Steven Dubois, William Dandjinou

Athlète de l’année longue piste (féminin) : Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann

Athlète de l’année longue piste (masculin) : Graeme Fish, Laurent Dubreuil

Prix pour les entraineurs

Entraineur de l’année : Gregor Jelonek, Tyler Williamson Derraugh

Prix pour les officiels

Officiel de l’année : E Wim Kok, Yves Michaud

Prix communautaires

Bénévole de l’année : Jean-Philippe Lemay, Sue Steckle

Prix de la famille Gagné : Shields, Pearman

Partenaire de l’année : Ville de Sherbrooke, Greg Bieber

Prix d’excellence des clubs Intact Assurance : Iqaluit Speed Skating Club, CPV West Island Cyclones, Yellowknife Speed Skating Club, Peninsula Speed Skating Club, Calgary Speed Skating Association

L’identité des lauréats sera dévoilée sur le site web et les réseaux sociaux de Patinage de vitesse Canada au fil de l’été. Les récipiendaires des prix d’excellence pour entraîneurs et officiels seront également dévoilés plus tard cet été.