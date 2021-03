Florence Brunelle a rendez-vous aux Championnats du monde ISU courte piste

Dix patineurs canadiens de courte piste, dont neuf Québécois, ont rendez-vous aux Championnats du monde ISU de patinage de vitesse courte piste présentés à Dordrecht, aux Pays-Bas. Il s’agira de la première occasion où l’équipe pourra disputer des courses depuis que la pandémie de la COVID-19 a mis un frein aux compétitions au mois de mars 2020.

L’événement, qui se tiendra ce week-end, sera d’ailleurs le seul de la saison internationale en courte piste après que chacune des six étapes de la Coupe du monde eut été annulée.

Charles Hamelin, le chef de file du Canada, sera le vétéran de l’équipe nationale, lui qui en sera à ses 17e Championnats du monde en carrière. Il sera accompagné de six athlètes qui feront leurs débuts aux Championnats du monde, dont la Trifluvienne Florence Brunelle, une patineuse de 17 ans, qui a décroché quatre médailles (Championnats du monde juniors et aux Jeux olympiques de la jeunesse) au total à l’échelle internationale la saison dernière. «Je suis très heureuse de pouvoir aller prendre de l’expérience et j’apprécie l’opportunité́ que j’ai de représenter mon pays dans notre seule compétition internationale de l’année», a-t-elle laissé tomber.

Les autres patineurs qui en seront à leurs premiers Mondiaux sont Danaé Blais et Claudia Gagnon chez les femmes, de même que Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles et William Dandjinou chez les hommes. Brunelle, Sarault, Hamelin, Dubois et Laoun ont vu leurs places être confirmées dans les épreuves individuelles. Les autres patineurs enfileront les patins en vue des relais chez les hommes et les femmes.

Comme annoncé la semaine dernière, la triple médaillée olympique et détentrice du record du monde du 500m, Kim Boutin, ne participera pas à ces Mondiaux. Elle prend un pas en arrière afin de recharger ses batteries et se recentrer sur ses préparatifs pour Pékin 2022.

Où regarder l’action?

CBC Sports webdiffusera en direct toutes les journées de compétition, en plus de réserver une tranche de temps pour la couverture télévisée dans le cadre de l’émission «Road to the Olympic Games», le samedi 6 mars, à 16h. Consultez l’horaire pour connaître les heures de télédiffusion et de webdiffusion dans votre région.

Équipe

Florence Brunelle (Trois-Rivières, Qué.)

Courtney Sarault (Moncton, N.-B.)

Alyson Charles (Montréal, Qué.)

Danaé Blais (Châteauguay, Qué.)

Claudia Gagnon (La Baie, Qué.)

Substitut: Camille De Serres-Rainville (Montréal, Qué.)

Charles Hamelin (Sainte-Julie, Qué.)

Steven Dubois (Lachenaie, Qué.)

Maxime Laoun (Montréal, Qué.)

William Dandjinou (Verdun, Qué.)

Jordan Pierre-Gilles (Sherbrooke, Qué.)