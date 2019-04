Finances publiques: le tiers des surplus pour diminuer la dette, propose Lord

Le candidat à la mairie Éric Lord se dit préoccupé par les finances de la Ville et par la gestion de la dette. C’est pour cette raison qu’il s’engage à diminuer l’endettement à long terme.

S’il est élu le 5 mai, il propose de réviser la politique de gestion des surplus en consacrant un tiers pour la diminution de la dette, un tiers pour la transition écologique et le développement durable, ainsi que le dernier tiers pour effectuer des investissements ponctuels selon les besoins.

M. Lord s’engage aussi à travailler avec l’Union des municipalités du Québec pour diversifier les sources de revenus. Il compte également minimiser l’augmentation du compte de taxes et s’assurer de l’efficience des services municipaux.

«Je suis le seul candidat ayant une expérience concrète de gestion de finances publiques. Comme directeur de Culture Mauricie, je dois gérer le budget de façon responsable et rendre des comptes aux membres, aux partenaires et aux financeurs publics, rappelle le candidat. Par ailleurs, mes actions de représentation du milieu culturel ont permis d’obtenir du nouveau financement à hauteur de 2,2 millions $ auprès du gouvernement provincial pour le développement des arts et de la culture en région. J’ai également multiplié les ententes avec les Villes et MRC de la région pour soutenir les arts et la culture via des ententes de partenariat. (…) Ces représentations ont apporté leur lot de résultats positifs. Pour la Ville de Trois-Rivières, je travaillerai dans le même sens.»

Éric Lord promet une gestion transparente du budget, axée sur les besoins des citoyens, responsable et collaborative et qui respecte la capacité de payer des citoyens.