Une finale et une médaille pour Mary-Sophie Harvey

Jeux du Commonwealth. Mardi se voulait la dernière journée des épreuves de natation des Jeux du Commonwealth. L’équipe canadienne de natation et paranatation a conclu son séjour australien avec une récolte de 20 médailles, soit trois d’or, onze d’argent et six de bronze. Il s’agit de son meilleur résultat depuis les Jeux de Kuala Lumpur en 1998.

Natation

Cinquième de sa vague de qualification du 400m libre, la Trifluvienne Mary-Sophie Harvey a accédé à la finale où elle a terminé en huitième place avec un chrono de 4 minutes et 43,41 secondes. Elle a accusé un retard de 8,61 secondes sur l’Anglaise Aimee Willmott, médaillée d’or avec un chrono de 4 min et 34,90 s.

Il s’agissait de la quatrième épreuve des Jeux du Commonwealth pour la nageuse qui reviendra de l’Australie avec une médaillée d’argent obtenue au relais 4 x 100m libre. Elle a aussi terminé 8e au 400m quatre nages et 11e au 200m brasse.

Tennis de table

Alicia Côté, Antoine Bernadet et Marko Medjugorac n’ont pas connu la défaite dans les différents tableaux du tournoi de tennis de table.

Au tour préliminaire du simple féminin, la Drummondvilloise Alicia Côté a signé deux victoires à sens unique, soit 4-0 (11-7, 11-5, 11-3 et 11-4) contre Sanja Alix Ramasawmy (République de Maurice) et 4-0 (11-5, 11-5, 11-4 et 11-3) face à Priscilla Greaves (Guyane).

Antoine Bernadet, de Québec, a eu raison de Masoud Mtalaso (Tanzanie) 4-1 (11-7, 11-8, 11-5, 7-11 et 11-1). La tâche a été plus ardue contre Shemar Britton (Guyane), mais l’athlète de 21 ans a tout de même pu arracher un gain de 4-3 (8-11, 5-11, 11-6, 11-3, 11-9, 13-15 et 11-3).

Le Sherbrookois Marko Medjugorac a pour sa part signé deux victoires de 4-0, (11-7, 11-5, 11-1 et 11-6) contre Tauramoa Miita des Kiribati et 11-5, 11-2, 11-1 et 11-5 face à Terry Su du Belize.

Cyclisme sur route

La Gatinoise Ariane Bonhomme a terminé en 13e place du contre-la-montre de 25,5 kilomètres disputé dans les rues de Currumbin. La cycliste a maintenu une vitesse moyenne de 37,663 km/h pour parcourir la distance en un temps de 40 minutes 37,40 secondes. Elle finit à 5 min 29,31 s de la gagnante, l’Australienne Katrin Garfoot. Linda Villumsen (Nouvelle-Zélande, +54,92 s) et Hayley Simmonds (Angleterre, +1 min 14,00 s) ont été les autres médaillées. (JC)