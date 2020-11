Fillette de Granby : le procès de la belle-mère débutera le 14 septembre 2021 à Trois-Rivières

Le début des travaux au palais de justice de Trois-Rivières dans le cadre des dossiers des accusés relatifs au décès de la fillette de Granby a permis d’apprendre que le procès de la belle-mère débuterait le 14 novembre 2021. Il s’agira d’un procès devant jury pour la femme qui est toujours détenue.

De son côté, le père de la fillette de sept ans morte le 30 avril 2019 sera de retour en cour le 9 avril 2021. On devrait connaître la date de son procès à ce moment-là. C’est Martin Latour et Marylie Côté qui assumeront la défense de l’homme de 31 ans accusé de négligence criminelle, de séquestration et d’abandon d’enfant avec omission de lui avoir fourni les choses nécessaires à la vie.

Âgée de 36 ans, la belle-mère de la fillette aura comme avocat Michel Marchand. Elle fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré, de séquestration et de voies de fait graves.

Rappelons que Charles Ouellet, juge de la Cour supérieure, avait accepté le changement de venue dans le dossier par crainte d’une trop grande attention médiatique à Granby.