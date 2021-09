Fight Night et MMA 3R s’allient pour donner de la boxe au suivant

Deux acteurs majeurs se sont alliés dans un projet communautaire intitulé le « Projet de La relève », s’adressant à tout le monde, homme ou femme, jeune ou âgé. Il s’agit de Fight Night, le défi du peuple, et le club de Boxe MMA 3R.

Pour sa part, l’organisation Fight Night est connue pour ses événements de boxe amateur d’envergure professionnelle. De son côté, le club de Boxe MMA 3R est quant à lui spécialisé dans l’enseignement des sports de combat tels la Boxe, le Muay Thaï, la Lutte et le jiu-jitsu. Leur mission est de partager la passion et la discipline nécessaire pour pratiquer son sport.

Le « Projet de La relève » permettra non seulement aux candidats de pratiquer leur sport avec des avantages comme une réduction du coût, mais aussi d’obtenir un accompagnement.

« Nous essayons de prouver qu’il est possible d’améliorer sa vie avec de saines habitudes de vie, de la discipline et un bon réseau. Le processus dure de trois à six mois durant lesquels la recrue a la possibilité de développer un sentiment d’appartenance avec un groupe de sportif. Les jeunes seront suivis par des entraîneurs, mais également par une conseillère en psychologie. Ceux-ci aideront à l’atteinte des objectifs établis dans leur contrat d’engagement », peut-on lire via le communiqué officiel.

« Le programme comprend également un projet vidéo. Nous croyons qu’en aidant la nouvelle génération et en filmant leur cheminement personnel, nous pourrons partager les bienfaits du projet. Nous sommes au stade de réaliser un épisode test. Plus précisément, nous suivons actuellement deux jeunes depuis environ un mois. De plus, nous sommes plus que satisfaits de leur implication jusqu’à présent. Si les résultats continuent en ce sens, il va de soi que nous augmenterons le nombre de candidats lors d’une prochaine saison. Il faut souligner que les jeunes athlètes ont eu un comportement irréprochable depuis la signature de leur contrat. »

Parmi les engagements de ce contrat, il y a une période d’entraînement en échange de leur aide lors de certaines journées. Ce contrat a pour objectif de leur permettre une autonomie financière pour compenser les frais d’entraînement et de matériel y étant associé. Toute personne intéressée à l’essayer est attendue à la porte ouverte, ce samedi, dès 11h. (JC)