«Fierté sur papier» : un rêve qui se réalise chez COMSEP

L’équipe de COMSEP lance «Fierté sur papier», un livre œuvre d’art auquel ont participé 29 personnes vivant en situation de pauvreté.

Dans le processus, les participants ont été accompagnés par l’autrice Ariane Gélinas et Alejandra Basanes, artiste en arts visuels, pendant quelques mois afin de les aider à réaliser ce rêve que chérit l’équipe de COMSEP depuis longtemps.

«Avec le lancement d’aujourd’hui, c’est un rêve qui se réalise. On se disait à chaque édition du Festival de la Poésie qu’il fallait qu’on aille de l’avant avec le projet. À COMSEP, on se donne pour objectif de rendre la culture accessible aux gens. Quand on leur donne l’occasion, nos membres se l’approprient, créent et ses bons. Ce sont des créateurs de talent», souligne Sylvie Tardif, coordonnatrice de COMSEP.

À raison d’une fois par semaine pendant 12 semaines, les participants ont suivi des ateliers d’écriture avec Ariane Gélinas. Ils y ont abordé de nombreux styles littéraires : conte, nouvelles, poésie, théâtre, etc.

«Au terme des ateliers, on avait près d’une centaine de textes parmi lesquels on a fait une sélection. Il y a également quelques textes collectifs qui se retrouvent dans le livre. J’ai aussi accompagné les participants dans la réécriture des textes choisis. Comme artiste, c’est extrêmement vivifiant de travailler avec les participants de COMSEP. Leur talent est inspirant», témoigne l’autrice Ariane Gélinas.

Dans les ateliers d’arts visuels, les participants ont expérimenté la sérigraphie et le dessin. Pour le livre, ils devaient s’inspirer des textes pour créer les illustrations.

«L’art permet de développer notre créativité, notre imagination, nos talents et, surtout, toujours avec le plaisir. On peut s’exprimer librement et découvrir de nouvelles façons de faire. Ce livre représente un énorme travail d’équipe. Les illustrations ont lentement pris forme en s’inspirant des textes. Alejandra a su nous faire découvrir le monde merveilleux de la sérigraphie», confie Isabelle Thibodeau, l’une des participantes au projet.

« En terminant, je désire souligner tout le travail de ceux et celles qui ont mis leur cœur dans ce livre-œuvre d’art, particulièrement nos participantes et participants qui ont révélé tout leur talent dans cette démarche artistique. Sans leur implication acharnée et leur application, ce projet n’aurait jamais vu le jour. Ces artistes de COMSEP sont l’étincelle au cœur de cette démarche. Le succès de ce livre leur revient en grande partie. Ils ont créé Fierté sur papier et ils ont aussi créé notre fierté», conclut Sylvie Tardif.

Les participants du livre «Fierté sur papier»