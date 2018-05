Les Fêtes de districts sont maintenant dévoilées

DÉVOILEMENT. Les 14 Fêtes de districts, qui se dérouleront sur 14 week-ends répartis entre le 2 juin et le 28 octobre, ont été dévoilées cet après-midi au Parc Jean-Béliveau, en direct du District Marie-de-l’Incarnation.

Ces fêtes vous réservent plaisir et de nombreuses rencontres, et elles se veulent conviviales et gratuites à tous les citoyens. Vous y êtes d’ailleurs invités même s’il ne s’agit pas de votre district respectif.

«On souhaite le meilleur des succès aux Fêtes et surtout, aux nombreux bénévoles sans qui ça ne pourrait être possible. Ce sont des endroits par excellence pour fraterniser entre citoyens et entre voisins, et également avec les nouveaux arrivants», a lancé François Bélisle, conseiller municipal du District Pointe-du-Lac.

Les programmations proposées par les équipes de bénévoles misent sur des valeurs sûres telles les structures gonflables, les maquillages, la musique et les bricolages.

D’autres activités comme le funambulisme sur sangle élastique (slackline), les caricatures, les feux d’artifice et les spectacles musicaux pour enfants vous feront vivre des expériences festives riches en émotions.

Pour tous savoir à propos de votre district, visitez le http://www.v3r.net/activites-et-loisirs/calendrier-des-activites#.

District de la Madeleine / 2 juin

Brimbelle y sera avec, sur les terrains du sanctuaire, avec en nouveauté, des jeux de société géants.

District Marie-de-l’Incarnation / 3 juin

Associée au Mouvement jeunesse et culture pour l’évènement, la fête comportera du funambulisme sur sangle élastique (slackline), des ateliers de graffitis, de la double corde à danser, un vélo à sept places et le retour des karts.

District des Rivières / 22 juin

Un feu d’artifice est prévu en direct du Parc-école Jacques-Buteux, en plus de chansonniers et de jeux gonflables.

District de Pointe-du-Lac / 24 juin

Un feu d’artifice aura lieu au Parc Antoine-Gauthier, au-dessus du Lac Saint-Pierre. L’après-midi se veut toute familiale et un band musical y sera en soirée.

District de Richelieu / 29 juillet

La fête aura lieu au Parc Armand-Charbonneau où sera installé un grand chapiteau, en plus de la Fermette Marjo et de la présence de reptiles.

District de Chavigny / 4-5 août

La Fête de la famille est de retour en direct du Parc Laviolette. Il y aura plusieurs activités sur le site, incluant jeux gonflables, maquillage et magiciens.

District de Sainte-Marthe / 18-19 août

Deux jours des festivités attendent les citoyens au Parc Roger Guilbault, sur la rue Boisclair. La programmation est une surprise et les indices sont dévoilés sur la page Facebook à chaque semaine. Dimanche, il y aura un volet sportif tout familial.

District des Carrefours / 26 août

Du côté du Parc Jean-Paul Lavergne, il y aura des jeux gonflables, jeux médiévaux avec Luma, un bingo en plein air, du bungee trampoline et une dégustation de produits locaux. Comme il s’agit d’une fête écoresponsable, vous devez apporter votre gourde.

District de la Madeleine / 20 octobre

Pour l’occasion, il y aura partenariat avec l’Association récréative Richelieu et la fête d’Halloween sera célébrée sur le boulevard Sainte-Madeleine, face au Métro.

District des Estacades / 27-28 octobre

L’Halloween sera fêtée de façon familiale en direct du Centre communautaire des Ormeaux.

Les autres fêtes auront lieu dans les districts de Saint-Louis-de-France (23 juin au Parc de la Terre-des-Loisirs), de Châteaudun (11 au 15 juillet au Parc Jean-Perron, sur la rue Guilbert), de La-Vérenderye (9 et 10 juin au Parc Victoria) et du Carmel (24 et 25 août au Parc de l’École d’alimentation et d’hôtellerie et le 26 août au Parc Saint-Jean-de-Brébeuf).