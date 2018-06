Des fêtes champêtres à Sainte-Anne

Crédit photo : Photo Facebook - Geneviève Magier

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE. En raison du succès connu l’an dernier dans le cadre du 350e de Sainte-Anne-de-la-Pérade, l’événement Les Fêtes Champêtres est de retour cet été, les 11 et 12 août.

Kiosques, animations de toutes sortes et festivaliers prendront d’assaut les rues au cœur du village. Plus d’une dizaine d’exposants agroalimentaires seront présents pour faire découvrir leurs produits aux petits et grands gourmands. Des marchands d’antiquités et artisans locaux seront également présents.

Pour les familles, une zone dédiée aux enfants sera aménagée au parc du Pont. On y retrouvera des jeux gonflables, une mini-ferme, des tours de poneys, du maquillage et plus encore. Les participants pourront même essayer gratuitement des embarcations nautiques sur la rivière Sainte-Anne.

Le samedi soir, dès 20h, la chanteuse country Guylaine Tanguay offrir un spectacle à l’église au coût de 30 $. Les billets sont en vente dès maintenant dans plusieurs commerces de la municipalité.

Le lendemain, un spectacle gospel suivi d’une messe de la même thématique se tiendront à l’église dès 10h15. À noter que presque toutes les activités sont gratuites. Pour plus de détails, suivez la page Facebook «Les Fêtes Champêtres».