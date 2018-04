Une fête et un nouveau receveur chez les Aigles

CAN-AM. L’organisation des Aigles de Trois-Rivières a annoncé qu’elle soulignera de façon grandiose le 80e anniversaire du Stade de baseball de Trois-Rivières. Tout au long de l’été, divers clins d’œil à l’histoire seront effectués avant les parties, ainsi que sur les médias sociaux.

En octobre dernier, un comité a été formé afin de retracer les moments et les personnes qui ont marqué l’histoire du Stade du terrain de l’Exposition depuis son ouverture en 1938.

Lors du lancement de la saison au début du mois de mai, les Aigles présenteront aux médias le logo officiel de cet anniversaire, la programmation des différentes cérémonies, une bande-annonce de la série vidéo et un uniforme anniversaire.

Acquisition derrière le marbre

Les Aigles ont également trouvé leur nouvel homme masqué. Le gérant, TJ Stanton, a convaincu le receveur Anthony Hermelyn (LS-2) de passer l’été dans la cité de Laviolette. L’Américain de 24 ans, choix de 4e ronde des Astros de Houston au repêchage de 2015, avait reçu des offres de la part d’une dizaine équipes indépendantes dans la dernière semaine.

Hermelyn a passé les trois dernières campagnes dans le réseau des Astros. La saison dernière au niveau A+, il a maintenu une moyenne au bâton de .242, claqué 15 doubles et produit 32 points en 74 matchs. Avant de faire le saut chez les professionnels, il a évolué avec les Sooners de l’Université de l’Oklahoma dans la NC AA division 1 où il a maintenu une moyenne au bâton de.297 et produit 103 points en 174 parties.

«Je suis très heureux d’avoir un receveur de cette qualité sous la main. Il était très en demande, car il possède un curriculum vitae très intéressant et beaucoup d’équipes de notre ligue ont un besoin urgent derrière le marbre», a mentionné Stanton.

Selon les dires de différentes personnes qui se sont confiées à Stanton, le nouveau receveur des Oiseaux possède plusieurs qualités défensives et il est un très bon leader. (JC)

Alignement 2018

Lanceurs

LP – Yender Caramo, Vétéran

LP – Kramer Sneed, Vétéran

LP – Ethan Elias, LS-4

LP – Chris Murphy, LS-1

LP – Tyler Garkow, Recrue

R – Shaun Ellis, LS-5

R – Philip Walby, LS-4

R – Angel Rincon, LS-4

Avant-champ

R – Anthony Hermelyn, LS-2

1e but – Kevin Cornelius, LS-3

2e but – Taylor Oldham, LS-4

3e but – Taylor Brennan, LS-5

AC – Sam Dexter, LS-1

Joueur d’utilité – David Glaude, Recrue

Voltigeurs

V – Javier Herrera, Vétéran

V – Alberth Martinez, Vétéran

V – Alexi Colon, LS-4

Entraineurs

G – TJ Stanton

EL – Matthew Rusch

EF – Kole Zimmerman