Fête nationale: plus de 350 activités dans la région

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

MAURICIE. Plus de 350 activités réparties sur 50 sites se dérouleront les 23 et 24 juin à travers la région dans le cadre des festivités de la Fête nationale.

Au programme: près de 70 spectacles de contes ou de musique, 21 feux d’artifice, 21 feux de joie, des jeux gonflables, de la magie, des expositions et une quarantaine de repas communautaires.

L’événement régional prendra de nouveau place au parc portuaire de Trois-Rivières le 23 juin. Les festivités débuteront à 16h avec la présence d’une escouade festive et de groupes de la Mauricie.

Sur la grande scène, on pourra notamment voir Gabrielle Proulx, auteure-compositrice-interprète de Montréal et le duo folk-agricole de Yan Boissonnault. La première partie du grand spectacle de la soirée a été confiée au groupe régional Bradycardie qui interprétera sa musique du monde qui tend vers des sonorités reggae, africaines, gitanes, folk, pop et rock. Ce sont les Frères Lemay qui suivront avec une prestation énergique et festive.

En nouveauté cette année, la soirée, agrémentée de feux de foyer, se prolongera de 23h à minuit avec le chansonnier Réjens Martin.

Près de chez vous

De nombreux spectacles et activités auront lieu le 23 juin ailleurs dans la région.

Le groupe Jériboire sera du côté de Sainte-Anne, de la Pérade, alors que Hendrick Perron, Alain Quessy, Guy Brière et leurs musiciens seront en prestation à La Tuque.

Notre-Dame-de-Montauban accueillera Kevin Beaudoin, Saint-Sévère présentera les spectacles du clown Cléobüle, du chansonnier Frédéric Gélinas et du groupe «Les p’tits gars du bout» et à Saint-Louis-de-France, c’est Nelson Voyer qui embrasera la scène avec son groupe. Lac-aux-Sables présentera le chansonnier Éric Denommé.

À Louiseville, outre le spectacle des artistes de la relève, le public pourra assister aux prestations d’Osmoze et des Cousins Branchaud. Sous le chapiteau du Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts, Fred Pothier assurera la première partie du spectacle de Marjo et de ses musiciens.

Le 24 juin, une grande fête est prévue à Grandes-Piles avec Yan Boissonnault et les Frères Lemay. Dans le cadre de la 76e édition de la fête locale de Grand-Mère, le site de la rivière Grand-Mère s’animera au son de la musique du groupe Perle. Ce sera suivi d’un feu de joie et d’un feu d’artifice.

Du côté de Saint-Étienne-des-Grès, on a prévu des jeux et de l’animation médiévale pour toute la famille en journée, tandis qu’en soirée, la musique d’Orion s’ajoute à celle de Nelson Voyer, avec un feu d’artifice en clôture.

La programmation de l’ensemble des fêtes est disponible au www.fetenationale.quebec

Virage écolo

Grâce à un partenariat avec Écocup, des verres réutilisables seront disponibles lors de la fête régionale de Trois-Rivières et des fêtes locales de Grand-Mère, Saint-Boniface, Saint-Étienne-des-Grès et Sainte-Geneviève-de-Batiscan.