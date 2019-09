Fête d’automne au Cap-de-la-Madeleine

Dans le contexte des pluies attendues pour ce samedi, la Ville de Trois-Rivières désire informer les citoyens que la Fête d’automne est reportée au lendemain, soit le dimanche 29 septembre.

De midi à 16 h, l’incontournable rendez-vous en plein air se déroule à l’aire écologique Châteaudun du secteur de Cap-de-la-Madeleine.

À travers des parcours animés dans les sentiers, petits et grands seront invités au cœur des bois pour admirer les plus belles couleurs de l’automne. En plus des

activités d’interprétation, des contes et des jeux, une collation gratuite sera distribuée aux participants et plusieurs prix de présence seront remis. Les animaux de compagnie en laisse sont également les bienvenus.

L’activité est gratuite.