FestiVoix: un nouveau visuel fruité et éclaté

Le FestiVoix a fait appel à l’illustratrice trifluvienne Suzie Bergeron pour réaliser l’affiche officielle de la 29e édition de l’événement. L’œuvre met la table pour une édition festive, artistique et éclatée qui marquera également le retour de l’événement dans un format régulier du 30 juin au 10 juillet.

Pour concevoir la nouvelle image 2022, le directeur général du FestiVoix,

Thomas Grégoire, directeur général et artistique, et Cyrille Farré, coordonnateur graphique et numérique, ont collaboré avec Suzie Bergeron, réalisatrice d’animation spécialisée dans le paper art, afin de construire un univers coloré et ludique qui reflète l’identité artistique du festival.

L’illustration, principalement composée d’une fraise, a entièrement été créée à partir de papier. Les éléments de l’affiche prendront vie au rythme des animations l’artiste trifluvienne et se déclineront sur l’ensemble des outils de promotion de l’événement au cours des prochains mois.

Relance et retour des passeports

Les passeports pour les neuf jours de l’événement seront officiellement de retour en 2022. La mise en vente des droits d’entrée débutera lors de l’annonce des premiers noms de la programmation au début de l’année 2022.

L’équipe du FestiVoix travaille à préparer une édition créative et forte avec un budget majoré passant de 4 millions en 2019 à 4,4 millions de dollars pour la prochaine année. De nombreuses nouveautés viendront bonifier l’expérience des festivaliers sur les différents sites.