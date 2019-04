FestiVoix: un écran géant derrière l’église St. James

Le FestiVoix de Trois-Rivières a levé le voile sur la programmation des Voix Populaires et des Voix Acoustiques, tout en annonçant une nouveauté: un écran géant installé dans la cour arrière de l’église St. James diffusera en direct les spectacles des scènes des Voix Populaires et des Voix Multiples.

Ce nouvel espace Le Castel disposera d’environ 400 places assises et sera accessible à partir du jardin des Ursulines. L’espace sera accessible dès 17h. Le restaurant Le Castel sera sur place pour proposer sandwichs, salades, sucreries et plats végans et sans gluten.

«Ce sera accessible tous les soirs du FestiVoix, à l’image de ce qui se fait à la scène Jazz. Les gens sont friands de ce concept. C’est plein. Le nouvel espace sera dans un cadre patrimonial avec des arbres magnifiques. Je pense que les gens vont adorer», affirme Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix.

Pour sa deuxième année d’existence, la scène des Voix Acoustiques prend une couleur bien particulière, plus axée sur la musique indie et folk. «On a mieux compris cette scène cette année. On la traite comme un mini-festival. Avec le barbecue et la bière de microbrasserie, c’est l’endroit parfait pour commencer sa soirée», poursuit M. Grégoire.

Les festivaliers pourront y entendre Stephen Faulkner, Safia Nolin, Mara Tremblay, Elliot Maginot, Clay and Friends, Hot Club Trois-Rivières, Harry Manx, David Goudreault et Simon Laganière.

Quant à la programmation des Voix Populaires, elle se distingue, cette année, par une forte présence d’artistes québécois. Aux The Offspring, Millencolin, Loud, Sylvain Cossette, Daniel Bélanger et Rémi Chassé déjà annoncés s’ajoutent Martin Levac avec son spectacle «Dance Into the Light», 2Frères et Marc Dupré.

D’ailleurs, une zone avant-scène a été ajoutée pour le spectacle de Marc Dupré, le 30 juin. Pour l’occasion, 200 billets sont disponibles au coût de 75$ chacun.

The Planet Smashers, Ten Foot pole, Jérôme 50, Roxane Bruneau et Colin Moore assureront, pour leur part, les premières parties.

60% des passeports vendus

Déjà, la prévente des passeports est en hausse de 95% comparativement à la même période l’an dernier. Ce sont 60% des 16 500 passeports qui sont vendus. Quant aux billets journaliers en prévision du spectacle de The Offspring, ils ont presque tous trouvé preneur.

«On constate que les festivaliers nous témoignent leur confiance. On est très en avance cette année en termes de vente de passeports. Je pense qu’il n’y en aura plus à un certain moment. On connaît un succès important et on en est reconnaissant. Cette année, on présente 105 spectacles et 450 artistes.», souligne Thomas Grégoire.

La programmation complète est maintenant disponible dans les différents points de vente des passeports, ainsi qu’au www.festivoix.com.

Voix Populaires

27 juin: Gerry par Justin Boulet et artistes invités (Marjo et Breen Leboeuf) / 1 ère partie: Sin Salida

Gerry par Justin Boulet et artistes invités (Marjo et Breen Leboeuf) / 1 partie: Sin Salida 28 juin: The Offspring / 1 ère partie: The Planet Smashers

The Offspring / 1 partie: The Planet Smashers 29 juin : Millencolin / 1ère partie: Ten Foot Pole

: Millencolin / 1ère partie: Ten Foot Pole 30 juin: Marc Dupré / 1 ère partie: Jérôme 50

Marc Dupré / 1 partie: Jérôme 50 1 er juillet : Koriass et Loud

: Koriass et Loud 4 juillet : Martin Levac «Dance Into the Light» / 1 ère partie: Colin Moore

: Martin Levac «Dance Into the Light» / 1 partie: Colin Moore 5 juillet : 2Frères / 1 ère partie: Roxane Bruneau

: 2Frères / 1 partie: Roxane Bruneau 6 juillet : Sylvain Cossette / 1 ère partie: Rémi Chassé

: Sylvain Cossette / 1 partie: Rémi Chassé 7 juillet: Daniel Bélanger

Voix acoustiques