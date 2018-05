Le FestiVoix remporte le Grand Prix de la culture

Crédit photo : Photo archives - Marie-Eve Alarie

CULTURE. Les 25e Grands Prix culturels de Trois-Rivières couronné le FestiVoix de Trois-Rivières en remettant à l’événement le Grand Prix de la culture.

Ce prix a été décerné au festival en raison de la notoriété que l’événement a su gagner année après année, en faisant en joueur majeur de l’industrie culturelle et touristique québécoise et internationale.

«C’est avec une grande émotion et une belle fierté qu’on reçoit ce prix. C’est un privilège précieux d’être reconnu par son propre milieu. C’est rare que les gens ont l’occasion de se regrouper dans quelque chose de positif. Je pense qu’on l’offre tous les soirs d’été du FestiVoix sur le bord du fleuve. C’est cette magie qui nous pousse à nous dépasser Ce prix symbolise aussi 25 ans d’existence et de travail. Avec ce soutien ce soir, ça nous donne du vent dans le dos pour partager cette culture qui nous tient à cœur», commente Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières qui en sera à sa 25e édition cet été.

Le président du conseil d’administration, Jean Lamarche, a, pour sa part, remercié les membres du conseil d’administration, les partenaires de l’événement, ainsi que les nombreux festivaliers.

«Dans un milieu où il est facile de se faire reprocher d’être populiste et commercial via les médias sociaux, Culture Trois-Rivières choisit de faire une belle place au FestiVoix. Merci aux Grand Prix culturels et longue vie à la culture trifluvienne de toute sorte, aux artistes et aux organisations culturelles», conclut-il.

Le prix Trois-Rivières sans Frontière a, quant à lui, été décerné à la comédienne et auteure originaire de Trois-Rivières Christine Beaulieu. Cette dernière a connu un rayonnement national et international avec plusieurs créations dont elle a fait partie, dont la pièce J’aime Hydro qu’elle a écrite, qu’elle interprète et pour laquelle elle a remporté le prix Michel-Tremblay 2017.

Christine Beaulieu avait également mérité le prix des Nouvelles voix de la littérature lors du dernier Salon du livre de Trois-Rivières pour cette pièce de théâtre dont la tournée se poursuit aux quatre coins du Québec.

L’Administration portuaire de Trois-Rivières a également été honorée durant la soirée en mettant la main sur le prix Arts-Affaires. L’organisation appuie depuis longtemps le milieu artistique de la ville par l’entremise de nombreux partenariats avec des organismes et des événements culturels.

Des bourses de 2 000$ ont été remises aux différents lauréats, à l’exception du Prix Arts-Affaires, catégorie pour laquelle une œuvre de l’artiste Guillaume Massicotte (lauréat du Prix des arts visuels Stelio-Sole 2017) a été décernée.

Les Grands Prix culturels visent à mettre en lumière la créativité, le dynamisme et l’audace des nombreux créateurs de Trois-Rivières qui se distinguent et qui confèrent une couleur unique à la scène artistique trifluvienne.

LES GAGNANTS SONT…

Prix des arts de la scène Louis-Philippe Poisson

Festival international de Danse Encore | Gala – Hommage à Vincent Warren

Prix des arts Stelio-Sole

Valérie Guimond | Exposition «Les fausses princesses»

Prix de littérature Gérald-Godin

Guillaume Morrissette | Roman «Des fleurs pour ta première fois»

Prix du patrimoine Benjamin-Sulte

Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine | Empreintes, revue d’histoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Prix de l’initiative Éducation-Culture

École primaire d’éducation internationale – secteur Est | Projet «Mon jardin d’enfants de rêve»

Prix Arts-Affaires

Administration portuaire de Trois-Rivières

Prix Trois-Rivières sans frontière

Christine Beaulieu

Grand Prix de la culture

FestiVoix de Trois-Rivières

(Avec la collaboration d’Amélie St-Pierre)