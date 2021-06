FestiVoix: programmation virtuelle et un spécial pour la Fête du Canada

À deux jours du lancement de sa 28e édition, le FestiVoix de Trois-Rivières enrichit l’expérience 2021 avec une programmation virtuelle et des festivités offertes dans le cadre de la Fête du Canada.

Ainsi, en plus des 40 spectacles présentés devant public, le FestiVoix propose une programmation virtuelle qui permettra aux festivaliers de vivre l’expérience de l’événement à la maison grâce à trois concerts complets, six performances en direct, des prestations acoustiques, des entrevues exclusives et du contenu inédit.

Les spectacles de Marie-Mai, La Chicane et Les soeurs Boulay seront offerts en virtuel au coût de 10$ chacun. Les billets sont en vente dès maintenant au festivoix.com. Filmés en direct de la scène Loto-Québec, les concerts seront disponibles le lendemain des prestations à 20h en diffusion unique.

« Cette programmation virtuelle se veut un clin d’oeil aux 15 derniers mois. On présentera aussi six prestations gratuitement sur notre page Facebook, ainsi que des entrevues exclusives et des images des coulisses du FestiVoix chaque jour », indique Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières.

Le FestiVoix s’est aussi doté d’une nouvelle application mobile qui regroupe toutes les informations reliées à l’événement, ainsi que du contenu spécial.

Un peu de Trois-Rivières à la Fête du Canada

Le FestiVoix représentera le Québec ainsi que les festivals à travers la province à l’occasion du spectacle virtuel de la fête du Canada le 1er juillet à Ottawa, spectacle qui sera diffusé dans tout le Canada ainsi que dans le monde entier sur les ondes de Radio-Canada, CBC et TV5 Monde.

Pour l’occasion, le FestiVoix proposera la chanson à succès Copilote interprétée par le duo FouKi et Jay Scøtt, une capsule qui sera filmée en direct sur la scène Loto-Québec lors du spectacle du 26 juin.

Notons aussi que le 1er juillet, l’ensemble des spectacles présentés le 1er juillet tels que B.S.S.R., Dominique Fils-Aimé, Saratoga et Gab Paquet seront offerts gratuitement sur réservation de billet, grâce à la collaboration de Patrimoine Canada.

Quand les arts visuels rencontrent la musique

L’emplacement de la scène Loto-Québec sera habillée par l’intervention artistique éphémère Sauvage comme la rue III. Cette oeuvre est composée de cinq structures de grande envergure élaborée par dix artistes de l’Atelier Presse Papier.

L’installation est composée d’impressions de gravures sur bois et vise à recréer un univers festif et coloré.

Le FestiVoix a aussi travaillé de pair avec Atelier Silex pour transformer le décor de la scène Hydro-Québec, située au Jardin des Ursulines, avec l’oeuvre Jeux de mains issue d’une collaboration entre la pratique sculpturale d’André-Anne Cartier et le travail graphique d’Aurélie Lacroix et de Sophie-Anne Bélisle. Cette oeuvre composée d’illustrations colorées prenant la forme de mains peintes sur des panneaux de bois ornera les arbres, plates-bandes et arbustes entourant la scène.

Les cordes de l’OSTR en vedette

Le 27 juin, le FestiVoix propose une matinée spécialesur la scène Loto-Québec au bord du fleuve St-Laurent en compagnie des cordes de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR).

Pour l’occasion, l’OSTR a créé un concert unique composé de quelques-unes des plus belles pages de la musique classique. Sous la direction du maestro Jean-Claude Picard, les instrumentistes se réuniront pour interpréter des oeuvres de Vivaldi, Bach et Mozart.