FestiVoix: les Voix Libres aux sonorités de la musique du monde

La scène des Voix Libres du FestiVoix de Trois-Rivières, située dans la cour du Manoir Boucher de Niverville, mettre en lumière la musique du monde.

La programmation a d’ailleurs été élaborée en collaboration avec les membres du Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières, l’organisme étant une référence en matière de diversité culturelle.

À travers la culture et la musique, le FestiVoix désire provoquer des échanges, des dialogues et des rencontres entre les différentes communautés culturelles vivant dans la région.

The Offspring: des billets vendus en moins de cinq minutes À partir de midi, 120 billets journaliers VIP pour le spectacle du groupe The Offspring ont été mis en vente. Ils ont tous trouvé preneur en l’espace de quatre minutes et demie! Il reste encore une vingtaine de passeports VIP au coût de 219$ chacun vers 16h.

Une grande fête musicale multiculturelle créée en collaboration avec le percussionniste trifluvien Christian Laflamme ouvrira les spectacles de cette scène le 27 juin à 17h. Pour l’occasion, il sera entouré d’une dizaine de musiciens et danseurs qui proposeront une grande fête percussive. Suivra ensuite le groupe Ayrad avec ses rythmes aux accents rock du désert, funk, électro, raï, hip-hop et afro-péruvien.

La scène accueillera aussi le groupe Capitale du Samba (28 juin), Elisapie (29 juin) Bartula (30 juin), le collectif cubain Chico Band (1er juillet), The Sun (4 juillet), AFrikana Soul Sister (5 juillet), la formation trifluvienne Around Joshua (6 juillet) et les coups de cœur des Découvertes culturelles, soit Toi, moi et la guit ainsi que Pâtatonique (7 juillet).

Nouvel espace en bordure du fleuve

Le FestiVoix inaugure aussi cette année le tout nouvel espace Quai Sun Life accessible gratuitement pour tous dès 14h. Cet espace consiste en une terrasse et une plage avec vue sur le fleuve St-Laurent. En soirée, le lieu se transforme en bar éphémère.

Après les concerts des Voix Populaires, le Quai Sun Life devient le after FestiVoix. L’animation musicale sera d’ailleurs assurée par D U E T S formé des DJ trifluviens Danick Bastien et Joe Veronneau de l’entreprise Momentum. Ils seront en poste les des festivaliers à l’aide de leur 28, 29, 30 juin ainsi que les 5 et 6 juillet. (M.E.B.A.)