FestiVoix: les passeports 2020 seront remboursés

L’organisation du FestiVoix de Trois-Rivières a pris la décision de rembourser et de désactiver tous les passeports de l’édition 2020, compte tenu des milliers de passeports qui avaient été vendus et qui sont toujours en circulation, ainsi qu’en raison des mesures gouvernementales qui seront vraisemblablement mises en place cet été.

Les droits d’entrée 2020 ne seront donc plus valides pour l’édition 2021, 2022 ainsi que les événements et éditions à venir.

Les détenteurs de billets achetés en ligne seront automatiquement remboursés sur la carte de crédit utilisée lors de l’achat initial dans un délai de 30 jours ouvrables à partir du 8 avril 2021.

Les détenteurs de billets achetés chez un des détaillants de la Mauricie, tels que Metro, Jean Coutu et RONA, devront remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/TNUnHpvJ8oCk5QCS7 avant le 30 avril 2021 afin d’obtenir un remboursement dans un délai de 30 jours ouvrables. Le délai de traitement pourrait être prolongé pour toute demande reçue après le 30 avril.

Dans la continuité de l’initiative québécoise #BilletSolidaire lancée en mars 2020 qui consiste à renoncer au remboursement afin de soutenir le milieu culturel, les détenteurs de billets du FestiVoix, dont la situation financière le permet, ont également l’option de faire don de leurs billets à l’organisation.

En renonçant au remboursement de leurs passeports 2020 du FestiVoix, les festivaliers aideront l’organisation à continuer de soutenir l’écosystème économique et culturel local, à mettre en valeur de nombreux artistes et à offrir des événements de qualité destinés à promouvoir la ville de Trois-Rivières et la région de la Mauricie.

L’édition 2021 du FestiVoix de Trois-Rivières aura lieu du 25 juin au 4 juillet dans une formule différente dont les détails seront communiqués au cours des prochaines semaines.