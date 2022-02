FestiVoix: Les Cowboys Fringants, NOFX, Simple Plan et Gregory Charles seront de la fête

Le FestiVoix de Trois-Rivières lève le voile sur quelques-unes des têtes d’affiche qui prendront part au festival du 30 juin au 10 juillet.

Et c’est une première brochette d’artistes bien garnie: Les Cowboys Fringants, NOFX, Simple Plan, Lagwagon, Face to Face, Fouki, Koriass, Souldia, Gregory Charles, QW4RTZ, Klô Pelgag, Alicia Moffet et Lisa Leblanc.

Ce sont Les Cowboys Fringants et leur énergie contagieuse qui lanceront les festivités sur la grande scène le 30 juin. Le groupe présentera ses plus récentes compositions tirées de l’album Les antipodes, de même que leurs plus grands succès des 20 dernières années.

Le lendemain, Klô Pelgag s’installera à la scène du Monastère Hydro-Québec pour revisiter, entre autres, les pièces de son plus récent album, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Le premier week-end du FestiVoix sera aussi marqué par le punk rock californien de NOFX le 1er juillet. Il s’agira d’un premier arrêt du groupe à Trois-Rivières dans le cadre de l’événement. Le 2 juillet, Face to Face et Lagwagon se succéderont sur la scène du Fleuve Loto-Québec pour une soirée punk rock explosive.

Le 9 juillet, le groupe Simple Plan renouera avec la foule du FestiVoix, un retour 16 ans après son passage. En 20 ans de carrière, Simple Plan a vendu plus de 10 millions d’albums et cumule plus d’un milliard d’écoutes sur les différentes plateformes numériques. Le groupe a fait jaser dernièrement dans les médias depuis la sortie de la chanson Ruin My Life avec Deryck Whibley, leader de Sum 41, deuxième extrait du sixième album du groupe à paraître bientôt.

Les amateurs de hip-hop seront servis le mercredi 6 juillet à l’occasion d’un spectacle conçu spécialement pour le FestiVoix mettant en vedette Fouki, Koriass et Souldia.

Gregory Charles viendra présenter son nouveau spectacle Vintage Live le dimanche 3 juillet. Le spectacle réunira les grands succès des Beatles à Bruno Mars, en passant par les Rolling Stones, Coldplay, Céline Dion et Dua Lipa,

Le même soir, Lisa Leblanc proposera les chansons de son nouvel album Chiac Disco sur la scène Monastère Hydro-Québec.

Le 6 juillet, le quatuor trifluvien QW4RTZ présentera son nouveau spectacle 4 gars, 4 micros, dans lequel les spectateurs seront au cœur de l’action.

Alicia Moffet, découverte à La Voix en 2015, montera quant à elle sur la grande scène du FestiVoix le 7 juillet. Sorti en 2020, l’album Billie Ave cumule plus de 17 millions d’écoutes sur les plateformes numériques et a eu des échos jusqu’à l’international.

Les passeports et les autres droits d’entrée du FestiVoix seront en vente dès le 25 février à midi en ligne au www.festivoix.com. Notons que des billets avant-scène seront aussi disponibles pour les spectacles de NOFX, Face to Face et Lagwagon, ainsi que Simple Plan. Seulement 200 billets avant-scène seront disponibles par soir.