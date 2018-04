Le FestiVoix dévoile sa programmation complète

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉVÉNEMENT. Paul Piché, Vincent Vallières, Dumas, Ludovick Bourgeois, Les Trois Accords et Patrice Michaud sont quelques-uns des artistes qui se produiront à l’occasion de la 25e édition du FestiVoix de Trois-Rivières, qui a dévoilé sa programmation complète ce matin.

L’organisation avait déjà annoncé la venue de plusieurs têtes d’affiche, dont Three Days Grace, Bad Religion, Charlotte Cardin, Belle & Bum et Claude Dubois, sur sa scène principale.

À ceux-ci s’ajoutent Patrice Michaud (1er juillet) et Les Trois Accords (6 juillet). Émile Bilodeau jouera en première partie de Patrice Michaud, tandis que Galaxie et Seaway réchaufferont la foule respectivement les 29 et 30 juin en première partie de Three Days Grace et de Bad Religion.

Ralph (5 juillet) fera la première partie de Charlotte Cardin et Les Ringos, un nouveau projet de Marc Déry, revisiteront les grands succès des Beatles à leur façon avant le spectacle des Trois Accords.

La programmation de la scène des Voix Multiples n’a pas été négligée pour autant. Vincent Vallières (28 juin), Paul Piché (29 juin), qui fait un retour au FestiVoix après une vingtaine d’années d’absence, Matt Holubowski (30 juin), Dumas (1er juillet), Marie-Élaine Thibert (4 juillet), Alexandre Poulin (5 juillet), Tire le coyote (6 juillet) Ludovick Bourgeois (7 juillet) et Manon Brunet (8 juillet) s’y produiront durant l’événement.

«On a bâti cette programmation avec passion. On voulait qu’elle soit vitaminée, rassembleuse, festive et émouvante. Je suis toujours fier de la programmation, mais je suis particulièrement heureux du retour de Paul Piché. Sa dernière présence remonte à 20 ans. Matt Hulobowski est l’un des premiers que nous ayons programmé. On le voulait vraiment dans notre programmation cette année. La programmation doit être diversifiée. Je crois qu’on a un bon mélange d’artistes que les gens aiment et de découvertes», souligne Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières.

Plusieurs surprises devraient aussi attendre les festivaliers du 28 juin au 8 juillet, notamment en ce qui a trait à l’aménagement de certains sites. Le concept des deux nouvelles scènes, soit les Voix acoustiques et les Voix maritimes, sera également annoncé au cours des prochaines semaines.

La programmation complète, les passeports et les bracelets journaliers sont disponibles au www.festivoix.com, ainsi que dans les différents points de vente: épiceries Metro, les pharmacies Jean Coutu, Rona l’Entrepôt, le centre commercial Les Rivières, le Marché du Boisé, le Bureau d’information touristique de Trois-Rivières, la salle J.-Antonio-Thompson et le dépanneur de la Résidence place Belvédère.