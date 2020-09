FestiVoix: des spectacles dans la piscine du parc de l’Exposition

Le FestiVoix de Trois-Rivières travaille depuis plusieurs semaines sur un projet qui se déroulera dans la piscine du parc de l’Exposition et qui se concrétisera cet automne.

«Le Terrain de l’Exposition est un ensemble architectural exceptionnel. La piscine a quelque chose de magique et j’ai toujours eu l’intérêt de développer un projet pour ce lieu et le mettre en valeur, souligne Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières. Le style Art déco du lieu, la dimension particulière de la piscine et son style unique amènent un aspect visuel vraiment intéressant. Au FestiVoix, c’est important que nos projets mettent aussi en valeur un lieu de patrimoine.»

Impossible d’obtenir plus de détails pour l’instant sur le projet de façon plus concrète. On peut cependant deviner qu’il s’agira vraisemblablement de la présentation de spectacles puisqu’il y a une semaine, la Ville de Trois-Rivières a autorisé La boîte ronde productions à «survoler la piscine du parc de l’Exposition, du 20 septembre au 10 octobre, afin de mettre le site en valeur, permettre la webdiffusion de spectacles du FestiVoix et un montage vidéo».

La santé publique demeure évidemment un enjeu majeur dans ce projet. «Depuis le début de la pandémie, la première priorité des projets que l’on a développés, comme la série Rencontre, est de respecter les directives gouvernementales. Mais bon, quand on organise des événements, on est habitué à faire face à plusieurs défis», conclut Thomas Grégoire.

Le FestiVoix de Trois-Rivières dévoilera les détails de ce projet plus tard cette semaine. C’est à suivre au www.lhebdojournal.com.