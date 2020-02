FestiVoix: déjà la moitié des passeports vendus

La programmation de la scène des Voix Populaires du FestiVoix de Trois-Rivières a visiblement intéressé de nombreux amateurs de musique. Déjà, la moitié des passeports mis en vente ont trouvé preneur.

En comparaison, 27% des passeports étaient vendus à la même période l’an dernier.

«Nous sommes choyés. La réponse du public devant la programmation de la grande scène est très forte. De plus en plus de gens de l’extérieur se procurent des passeports. On n’a pas augmenté le nombre de passeports depuis l’an dernier. Il nous reste encore plusieurs scènes à annoncer», lance Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières.

L’équipe du FestiVoix a eu une préoccupation à ce que la programmation de la scène soit 100% francophone. «On a visé un équilibre entre les artistes émergents et les artistes établis», précise-t-il.

Les Sœurs Boulay lanceront les festivités sur la scène des Voix Multiples le 25 juin. Les Louanges présentera sa pop jazzé-groovy le lendemain. Pierre Flynn offrira une prestation intime piano-voix le 27 juin, tandis que Luc De Larochellière viendra célébrer les 30 ans de la sortie de son premier album Amère America en compagnie de ses amis musiciens de l’époque le 28 juin.

Le spectacle de Marie-Denise Pelletier en hommage à Claude Léveillée sera présenté le 1er juillet sur la scène du jardin des Ursulines. La soirée du 2 juillet sera celle de l’auteur-compositeur et acteur Émile Proulx-Cloutier, alors qu’Ingrid St-Pierre y sera en vedette le 4 juillet.

Pour la première fois, le FestiVoix proposera un programme double sur cette scène le 3 juillet. Cindy Bédard interprètera ses nouvelles compositions à saveur country dès 19h. Nathalie Simard suivra à 20h30. Pour sa première présence à l’événement, elle revisitera les chansons marquantes qui ont marqué sa carrière.

«On avait envie d’essayer cette formule pour voir si les gens ont envie de rester sur cette scène et s’ils apprécient le confort du lieu. Plutôt que de créer une nouvelle scène, on tente de maximiser nos installations pour que les gens les utilisent le plus possible. L’objectif est peut-être de le faire davantage dans les prochaines années», explique M. Grégoire.

La relève artistique sera à l’honneur le 5 juillet, alors que quatre lauréats de Secondaire et Cégeps en spectacle offriront des prestations en compagnie de Patrice Michaud et plusieurs invités spéciaux.

Notons que les spectacles de la scène des Voix Multiples seront de nouveau retransmis sur les écrans géants du site des Voix Populaires.

Voix Acoustiques

La scène des Voix Acoustiques sera de retour dans la cour arrière de la Vieille Prison de Trois-Rivières et conservera une saveur plus folk. On y verra Vincent Vallières qui reprendra ses grands succès en plus d’interpréter quelques nouvelles chansons de son prochain album (26 juin), They Call Me Rico (25 juin), le duo Saratoga (1er juillet) et Catherine Durand (4 juillet). Par ailleurs, Randy Coleman fera le voyage de Los Angeles le temps de son concert le 2 juillet.

La région sera aussi bien représentée. Originaire de la Mauricie, le groupe Salut Bob Gorgée! rendra hommage à Bob Bissonnette le 27 juin dans le cadre d’une soirée qui s’annonce festive. L’auteur-compositeur-interprète Antoine Corriveau présentera quelques-unes de ses nouvelles compositions le 3 juillet, tandis que James Forest montera sur la scène des Voix Acoustique le 28 juin. Le duo folk Toi, moi et la guit sera en vedette le 5 juillet.

Les passeports sont en vente au www.festivoix.com, ainsi que chez les quatre épiciers Metro Plus de Trois-Rivières. D’autres points de vente s’ajouteront dès le 28 février.