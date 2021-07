FestiVoix: « Ça a même dépassé nos attentes! »

Le FestiVoix de Trois-Rivières, qui s’est tenu dans un contexte bien particulier pour sa 28e édition, prenait fin dimanche avec Cindy Bédard, Fabiola Toupin et Brigitte Boisjoli. L’organisation a traversé bien des tempêtes pour arriver à présenter l’événement à la fin du mois de juin. « Je pense qu’on peut dire mission accomplie, lance le directeur général du FestiVoix, Thomas Grégoire. Ça a même dépassé nos attentes! »

« On peut mesurer tout le chemin parcouru. Ça a été extrêmement complexe de monter le festival, souligne-t-il. On a pris un risque et on a fait preuve d’audace en mettant de l’avant une grosse programmation sur trois scènes différentes. »

« Au final, ça reste beaucoup d’émotions, ajoute-t-il. Pour les artistes, c’était émouvant de retrouver le public. Je pense que, de son côté, le public mesurait aussi la chance qu’il avait de retrouver les artistes dans un contexte de festival. Les gens étaient tellement enthousiastes et respectueux des mesures de contrôle sanitaire. Il y avait de l’ambiance. On a profité d’une conjoncture favorable entre le plaisir des artistes de renouer avec le public et le public qui avait hâte de les retrouver. »

Les festivaliers ont pu assister à des prestations d’artistes variés, de Marie-Mai aux Frères Lemay, en passant par Fouki, The Franklin Electric et Vincent Vallières. Plus de 11 000 billets ont été vendus, dont une bonne proportion à l’extérieur de Trois-Rivières. Environ 150 bénévoles sont également venus prêter main-forte durant l’événement.

« D’après les commentaires qu’on a entendus, les gens ont apprécié les plateformes d’écoute. Des spectateurs nous ont dit qu’ils se sentaient VIP sur ces plateformes et ça avait l’avantage qu’ils ne craignaient pas de perdre leur place s’ils allaient se chercher une bière, par exemple. »

Des représentants de différents festivals sont également venus visiter les installations du FestiVoix dans les derniers jours et discuter de l’organisation du déroulement du festival. Il est aussi prévu que l’équipe du FestiVoix partage son expérience au Regroupement des événements majeurs internationaux.

Une expérience enrichissante

Rien n’aura été normal dans l’organisation de ce FestiVoix en condensé. L’équipe a dû réinventer ses façons de faire pour parvenir à respecter l’identité du festival tout en présentant une quarantaine de spectacles sur scène et devant public au cœur du centre-ville. Les différentes mesures sanitaires et le plan de déconfinement annoncé tardivement sont venus en compliquer l’organisation.

Toutefois, Thomas Grégoire assure que l’expérience aura été enrichissante à plusieurs niveaux pour son équipe. « Avec tous nos projets, virtuels y compris, on a dû réinventer ce qu’on faisait d’habitude. Il faut toujours tirer des enseignements de ce qu’on fait. Par exemple, c’était la première fois qu’on faisait la scène Port de Trois-Rivières au parc portuaire et elle a très bien fonctionné. On a aussi couvert beaucoup d’éléments en virtuel. On avait déjà la Radio FestiVoix, mais on a ajouté plus de prestations en virtuel cette année. On a également valorisé le site d’une autre façon. On a appris de cette expérience », explique le directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières.

L’équipe est déjà à pied d’œuvre pour préparer l’édition 2022 du FestiVoix.