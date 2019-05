FestiVoix: 95% des passeports ont trouvé preneurs

Les personnes intéressées à se procurer un passeport pour assister au FestiVoix de Trois-Rivières cet été devront faire vite: déjà 95% des 16 500 passeports sont vendus.

Jamais l’événement n’avait écoulé autant de passeports aussi rapidement, surtout qu’il y en avait davantage en circulation cette année.

«Ça représente un peu moins de 1000 passeports encore en circulation aujourd’hui. C’est un record. On a un mois d’avance sur l’an passé. Ça nous réjouit. Ça démontre le beau lien de confiance qui s’est développé avec les festivaliers. On voit aussi de plus en plus de gens de l’extérieur venir assister aux spectacles», souligne Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières en précisant qu’il reste encore des billets journaliers.

Le directeur général a également profité de l’occasion pour présenter officiellement la programmation de plusieurs, dont la scène des Voix Jazz commanditée cette année par la Distillerie Wabasso.

Plusieurs artistes de la région y seront en vedette, dont Body & Soul (27 juin), Manon Brunet (4 juillet) et la Trifluvienne d’origine Bet.e (7 juillet), en plus d’artistes de renommée internationale comme Stephane Wrembel (29 juin), Lorraine Desmarais (30 juin) et François Bourassa (5 juillet). On y verra aussi Dominique Fils-Aimé (1er juillet), Suzi Silva (28 juin) et le groupe français Scratchophone Orchestra (6 juillet).

Rappelons que suite aux concerts, les festivaliers pourront y regarder la diffusion en direct des concerts des Voix Multiples et des Voix Populaires sur un grand écran déployé sur la scène.

Pour leur part, les concerts des Voix Classiques voient les billets s’envoler, particulièrement pour Alexandra Stréliski (29 juin) qui affiche déjà complet. Aussi au programme: Alexandra Da Costa (30 juin), Rita Tabbakh (1er juillet), L’Amant Jaloux avec Valérie Milot, Marianne Lambert et Mathieu Lussier (4 juillet) et le collectif Cordâme (6 juillet).

L’Orphéon de St-Élie-de-Caxton, les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap et le Chœur Chanteclair offriront des prestations sur la scène des Voix Chorales.

Enfin, le FestiVoix offrirahuit8 concerts gratuits dans deux résidences et cinq CHSLD pendant la 26e édition afin d’offrir une portion du festival directement à une clientèle dans l’incapacité de se déplacer. Rita Tabbakh, Manon Brunet, Julie Massicotte, Les 3 Mam’Zelles et Zone Jazz y livreront des concerts intimes axés sur la chanson à succès afin d’éveiller plusieurs souvenirs chez ces auditeurs.

La programmation complète du FestiVoix est disponible au www.festivoix.com