FestiVoix: 50% des festivaliers provenaient de l’extérieur

Le FestiVoix de Trois-Rivières a pris fin le 4 juillet dernier. Ce sont 12 435 billets qui ont trouvé preneurs. Du nombre, 50,07% étaient vendus à l’extérieur de Trois-Rivières et des environs.

« C’est une proportion semblable aux autres éditions. On a vu des gens de Laval, Montréal, Baie-Comeau et même une personne du Nouveau-Brunswick acheter des billets », souligne Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières.

Durant l’événement, plus de 160 artistes ont présenté près de 40 spectacles aux festivaliers enthousiastes.

En plus de l’événement en présentiel, le FestiVoix s’est tourné vers ses plateformes numériques et les réseaux sociaux pour partager du contenu virtuel, comme des prestations exclusives de LaF au Musée POP, Baudry sur le toit d’un immeuble au centre-ville de Trois-Rivières, Fabiola Toupin filmée au Café-Bar Zénob, Les Frères Lemay au Manoir Boucher de Niverville, ainsi que les entrevues de Jay ScØtt, Exterio, Trio Nelligan, Rafaëlle Roy et Joffrey Charles, etc.

Le FestiVoix a aussi proposé les spectacles virtuels de Marie-Mai, des Soeurs Boulay et de La Chicane en virtuel. Ces trois spectacles ont été visionnés par 792 personnes, mais le contenu numérique dans son ensemble a touché plus de 254 000 personnes à travers le Québec.

« Ça nous a aussi permis de miser encore plus sur des compagnies de production d’ici pour réaliser ce contenu. C’est aussi une réussite du côté du budget qui était de l’ordre de deux millions de dollars cette année, soit 45% de notre budget habituel. Beaucoup de partenaires privés ont voulu s’associer à nous, ce qui nous a permis de garder un coût accessible », précise M. Grégoire.

« Au final, ça fait beaucoup de retombées pour la ville et je pense qu’on a renforcé notre place comme événement majeur au Québec », ajoute-t-il.