FestiVoix : 40 spectacles sur trois scènes

Le FestiVoix de Trois-Rivières proposera une formule renouvelée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur du 25 juin au 4 juillet. Pour l’occasion, une quarantaine de concerts seront proposés devant public.

Des figures bien connues du paysage musical québécois seront de passage, comme Marie-Mai, La Chicane, Les Sœurs Boulay, Brigitte Boisjoli, Ariane Moffatt, Vincent Vallières, Marie Denise Pelletier et Luc De Larochellière.

Pour satisfaire les mordus de punk et de rock, The Sainte Catherines et Exterio seront sur la scène Loto-Québec le mercredi 30 juin. B.S.S.R., un concert créé par Breen, St-Laurent, Smallwood, Rej.e et l’Hommage à Nirvana Unplugged in New-York.

Les amateurs d’indie-folk retrouveront, quant à eux, The Franklin Electric, l’auteure-compositrice-interprète Beyries, le duo Saratoga, Elisapie ainsi que le groupe Plants and Animals.

Le hip-hop conserve une place de choix dans la programmation 2021 avec, entre autres, le populaire rappeur Fouki, le sextuor montréalais LaF, Sarahmée, Jay Scøtt, le groupe Clay and Friends ainsi que le duo Eman X Vlooper.

La région sera aussi à l’honneur dans plusieurs styles musicaux avec des artistes de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui fouleront la scène, dont Fabiola, Cindy Bédard, Les Grands Hurleurs, Les Frères Lemay, James Forest et Salut Bob Gorgée.

Le FestiVoix proposera également une foule d’autres spectacles à ne pas manquer dont Les cordes de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, Dominique Fils-Aimé, Rafaëlle Roy et Joffrey Charles, Gab Paquet, Luis et Manu et plusieurs autres.

«On a imaginé beaucoup de scénarios, mais on n’a jamais envisagé l’annulation», lance Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix.

Le site s’étendra du Jardin des Ursulines jusqu’à la gare maritime. Trois scènes représentant trois ambiances musicales distinctes seront aménagées. La scène Loto-Québec, située au parc portuaire, pourra accueillir entre 700 et 900 personnes. La scène Hydro-Québec, au Jardin des Ursulines, pourra recevoir entre 200 et 300 personnes, tandis que la scène Port de Trois-Rivières, au quai du parc portuaire, permettra à environ 200 spectateurs d’assister aux représentations.

Les sites seront aménagés en conformité avec les directives de la Santé publique et du gouvernement du Québec.

«On a travaillé avec des ateliers d’artistes de la région pour réaliser ces aménagements. On souhaitait proposer une offre musicale un peu éclatée et un aménagement créatif des sites. Le contrôle de la foule sera un défi. Le site aura des possibilités de places assistes ou debout. On est en train de travailler sur plusieurs scénarios», souligne Thomas Grégoire.

Les billets pour les spectacles seront mis en vente à partir du 4 juin à midi sur le site Web du FestiVoix au www.festivoix.com. Le coût des billets varie entre 10$ et 20$. Pour les spectacles gratuits, il importe aussi de réserver une place au préalable. Il n’y aura pas de passeport cette année.

Une programmation virtuelle sera également dévoilée au cours des prochaines semaines.