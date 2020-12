Festivités de Noël au centre-ville : plus de 1500 personnes au rendez-vous

Les festivités de Noël au centre-ville ont engendré des retombées considérables lors des trois fins de semaine d’activités entre le 4 et le 20 décembre. Plus de 1500 personnes ont pris part aux parcours ludiques et gourmands proposés.

Les différents parcours ont d’ailleurs affiché complet, tant de jour que de soir.

Le volet familial a accueilli plus de 825 personnes à lui seul, amusant petits et grands à travers six énigmes menant à la découverte de la boîte aux lettres officielle du Père Noël. Les Folies de Rachel marquait la fin du parcours où les enfants retrouvaient la boîte dérobée par les gnomes et à laquelle une activité à rapporter et faire à la maison ; décorer des biscuits de Noël en famille, où la magie pouvait se poursuivre.

Par ailleurs, plus de 750 gourmands ont participé à l’un des deux parcours gastronomique et divertissant. Une date supplémentaire s’est ajoutée à la programmation, après avoir ressenti l’engouement des gourmands de la région, soit le jeudi 17 décembre.

De plus, les plages horaires ont été doublées pour la 2e et 3e fin de semaine, en respect de la distanciation sociale et des exigences de la santé publique.

Offerts par Culture Trois-Rivières, les finales au bord du feu et de danse traditionnelle ont su égayer les fins de soirée des participants.

Les retombées économiques directes sont de l’ordre de près de 34 000 $.

Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre, est comblée par résultats obtenus du projet : « C’est une idée qui a pris forme rapidement à laquelle les restaurateurs et les partenaires se sont unis afin de rendre possibles ces initiatives qui ont su créer de la magie dans le cœur des participants ».

D’heureuses retombées indirectes sont également rapportées par les commerces et bénéfiques en cette période des fêtes. L’afflux de gens au centre-ville, dans le cadre des parcours, a permis de rencontrer l’un des objectifs de l’organisation soit de stimuler la vitalité au coeur de la ville.

***

Les restaurants participants

Parcours divertissant : Angéline, Le Brasier 1908, Café Frida, Le Temps d’une Pinte, Madame Woo, Manoir du Spaghetti

Parcours gastronomique : Le Buck pub gastronomique, Les Contrebandiers, Le Lupin, Le Pot Papilles et Cocktail, Poivre Noir, Rouge Vin