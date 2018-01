Festival L’Aurore Boréale: un après-midi spécial pour les jeunes

Crédit photo : Photo gracieuseté

ÉVÉNEMENT. Le Festival L’Aurore Boréale, qui se déroulera les 2 et 3 février, ajoute à sa programmation un après-midi d’activités pour les enfants.

De 12h à 15h le samedi, les tout-petits et les adolescents pourront profiter des diverses activités offertes. Il y aura notamment un jeu d’évasion organisé par Hérole, de la réalité virtuelle offerte par MontVR, de l’animation avec Bouclette la fée, du coloriage, du bricolage et plus encore. Le jeu d’évasion d’Hérole sera d’ailleurs accessible tout au long du festival.

Les billets pour l’après-midi des enfants seront disponibles à la porte au coût de 5$ pour les adultes et ils seront gratuits pour les enfants.

Par ailleurs, le même jour, les finalistes et le gagnant du concours Brasseur amateur 2018 seront dévoilés vers 17h30. Une vingtaine de brasseurs amateurs ont soumis une de leur création au jury. Dix d’entre eux ont été sélectionnés pour la qualité de leur produit. Le gagnant aura l’occasion de brasser sa bière au Gambrinus.

Notons que tous les profits recueillis lors du Festival L’Aurore Boréale seront remis à la Société canadienne du cancer.

Également, les visiteurs du Festival L’Aurore Boréale pourront retourner à la maison gratuitement et en toute sécurité grâce à un partenariat avec TZ Mauricie.