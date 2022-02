Festival international de la poésie: Brigitte Lavallée et Diane Thivierge honorées

Telle le veut la tradition en cette journée de Saint-Valentin, le président du Festival international de la poésie, Gaston Bellemare, a dévoilé le Prix de poésie Jean-Lafrenière-Zénob 2002, en plus du Prix National de poésie Pierre Chatillon, ce matin, à l’Hôtel de Ville.

Cette année, le prix du public – Jean-Lafrenière-Zénob 2002 – a été remis à Brigitte Lavallée. « Les mots ont toujours fait partie de sa vie. Maintenant, on aurait fait nos remises de prix ici ce matin, mais c’était beaucoup trop froid alors on va le faire lors du Festival », a témoigné M. Bellemare. « C’est la 28e fois qu’on tenait notre cérémonie et j’ai remis à la Ville de Trois-Rivières des commentaires faits par des poètes d’une dizaine de pays, qui ont envoyé un petit mot à la ville pour mentionner comment ils pensaient à nous. »

Créé en 2004, ce prix honore la mémoire du propriétaire du Café Bar Zénob, Jean Lafrenière. Ce sont les spectateurs présents au Zénob qui sont appelés à voter pour désigner le poète Coup de cœur de l’année.

Pour ce qui est du Prix National de poésie Pierre Chatillon, ce dernier a été décerné à Diane Thivierge. Cette dernière avait suivi, en octobre dernier, un atelier avec Louise Dupré. « Ses poèmes ont une langue, mais également une imagerie toute naturelle et aussi très rapprochée du corps. Un corps qui chercher sa place en territoire occupé via un jeu d’oppositions très créatif entre une vision grand-angle du temps, de notre humanité, de l’amour, du vide et de la réécriture de vie », ajoute le président.

« On est reconnu de par le monde comme une capitale de la poésie et pour moi, lorsque je fais des entrevues avec des gens de l’extérieur, c’est toujours quelque chose qu’on me rappelle », a pour sa part ajouté le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. « J’ai été impliqué dans le Festival pendant une vingtaine d’années et je le sais l’impact que le Festival a pour notre ville. Bref, ça envoie un beau message, un message qui est très positif par rapport à notre ville. »

Le jury a également souligné la force, l’originalité, l’inventivité de la langue et la fluidité de l’écriture des poèmes de Mireille Beauchemin, participante à l’École nationale de Poésie en 2019.