Le Festival brassicole innove!

FESTIVITÉS. La 6e édition du Festival brassicole de la Mauricie aura lieu les 13, 14 et 15 juillet, toujours sur le site du parc Antoine-Gauthier, dans le secteur Pointe-du-Lac. Quelques nouveautés sont au programme dont la tenue de deux spectacles musicaux, ainsi que la mise en vente d’un passeport.

«Nous offrons toujours de bons produits brassicoles faits à partir de l’orge de la région. Chaque année, on réussit à attirer entre 3000 et 4000 personnes et on espère que ce sera le cas de nouveau cette année», a d’abord confié David Montour, responsable marketing de Bio Malt Mauricie et coordonnateur du Festival brassicole de la Mauricie.

«Nous organisons un festival très familial avec plusieurs activités, des dégustations et des conférenciers. Les gens trouvaient qu’il manquait quelque chose en soirée alors on a décidé d’ajouter des spectacles. Donc le vendredi soir, les festivaliers auront la chance de voir à l’œuvre Jonathan Painchaud, à 20h. Samuel Jean, de La Voix, assurera la première partie. Samedi, ce sera au tour du spectacle La Grand-Messe, un groupe hommage aux Cowboys Fringants, qui sera précédé par Carl Miguel Maldonado, aussi de La Voix.»

Pas moins de dix microbrasseries ont déjà confirmé leur présence, pendant que d’autres sont toujours en négociations. Les Trois Mousquetaires, à l’Abri de la Tempête, le Baril-Roulant, la Forge du Malt, le Naufrageur, les Frères Houblon, Ô quai des brasseurs, la Brasserie dépareillée et le Presbytère, de Saint-Stanislas, seront présentes.

Tout comme les éditions antérieures, les amateurs de produits brassicoles pourront se procurer des passes journalières sur place au coût de 10$. En nouveauté cette année, un passeport pour toute la durée du festival est disponible au coût de 15$. Il est possible de se les procurer sur le tout nouveau site Internet biomaltmauricie.com ou directement sur la page Facebook du festival.

Le passeport permettra entre autres à son détenteur d’assister à l’ensemble des activités, en plus de recevoir le verre officiel du festival. «L’ajout du passeport permettra à nos visiteurs de revenir au Festival brassicole de la Mauricie sans contrainte au cours de la fin de semaine. Celui-ci était demandé depuis quelques années par les festivaliers», a ajouté M. Montour.

