On se demande bien souvent quelle peut être la marge de profit que font les constructeurs de machine de luxe de ce monde. Une firme européenne a fait l’exercice et nous savons maintenant que c’est Ferrari qui gagne à ce petit jeu. En 2019, la marge de profits pour chaque voiture vendue était en moyenne de 136 000 $. C’est une moyenne de 23 % de profits par modèle vendu. On retrouve au 2e rang Porsche avec une moyenne de 13 % de profits par modèle vendu.

Il est à souligner que Ferrari a dépassé pour la première fois de son histoire le cap des 10 000 véhicules vendus en 2019 avec 10 131, et ceci sans même avoir un modèle utilitaire sur la route, mais ce ne sera pas très long. Le Purosangue est prévu pour 2021. Si cet utilitaire connaît autant de succès que l’Urus chez Lamborghini, Ferrari pourra à nouveau connaître des années de vache grasse.

L’article Ferrari la plus profitable est apparu en premier sur Benoit Charette.