Fermeture préventive du pont des Piles

Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires qu’il doit procéder à la fermeture complète du pont des Piles, situé sur la route 155, à Shawinigan. Cette fermeture préventive est en vigueur à compter d’aujourd’hui et le demeurera jusqu’à ce que des travaux de renforcement du tablier de la structure soient réalisés.

L’analyse des données récentes démontre un état de dégradation du tablier du pont plus important et rapide que ce qui était anticipé. Tous les scénarios ont été envisagés pour éviter la fermeture. Malheureusement, la fermeture préventive complète représente la seule option permettant d’assurer la sécurité des usagers de la route.

Le Ministère est conscient des répercussions importantes de cette fermeture pour la région de la Mauricie et déploie tous les efforts pour entreprendre les travaux de renforcement le plus rapidement possible. La priorité est également accordée au projet de reconstruction du pont. Ce projet est en préparation et le début des travaux est prévu au cours des deux prochaines années.

Deux chemins de détour sont mis en place en fonction de l’itinéraire des usagers :

pour la circulation locale : l’autoroute 55, les routes 153 et 157, la 125e Rue, le rang Saint-Mathieu, et les routes 359 et 153;

pour la circulation en transit : les routes 153 et 359, puis l’autoroute 40.

Des signaleurs seront positionnés à des endroits stratégiques des chemins de détour afin de favoriser la fluidité de la circulation, notamment lors des moments plus achalandés.

Le pont des Piles est un pont à poutre-caisson en béton précontraint. C’est la seule structure de ce type sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Chaque jour, 11 600 véhicules y circulent (données de 2019), dont 14 % de véhicules lourds.