Fermeture du Complexe Laviolette: Un beau problème pour le Club de Curling de Trois-Rivières

ENTREVUE. 1875. Vous avez bien lu! Le Club de Curling de Trois-Rivières a vu le jour il y a bientôt 143 ans. Et l’avenir du dernier club privé de curling au Québec est loin d’être menacé.

Marc Gélinas, accompagné de sa conjointe, sont devenus les heureux propriétaires du Club de Curling de Trois-Rivières il y a maintenant dix ans.

«Depuis que j’ai acheté le Club, je mise beaucoup plus sur le côté social que compétitif. C’est vraiment un club familial et souvent, on dit aux femmes à la blague »Vous venez dumper votre mari à la garderie pour la journée ». Je veux que les gens s’amusent. C’est ma philosophie et ça marche très fort. Beaucoup de mes membres sont devenus mes amis. Je dois être capable d’en nommer 400 par leur prénom. Ce sont tous des passionnés! C’est vraiment devenu un beau club social», confie-t-il d’entrée de jeu.

«Nous en sommes à plus de 430 membres et ils se jouent 770 parties – homme – par semaine. C’est le fun parce que c’est autant accessible pour les femmes que pour les hommes, de 8 ans à 84 ans. Je le dis, car c’est l’âge de notre doyen (rires). On fait beaucoup de locations de glace et c’est une belle avenue pour les gens qui veulent l’essayer. On reçoit aussi des écoles pour faire goûter les jeunes au sport. (…) Ça faisait 14 ans que je jouais de 3 à 4 soirs par semaine. Pour moi, l’achat était un projet. C’était un rêve et je l’ai réalisé», ajoute celui qui est encore très passionné par son sport.

Le seul autre club de curling trifluvien, soit le Complexe Laviolette, a annoncé qu’il cessait ses activités de curling. Monsieur Gélinas ne se réjouit pas de cette annonce. Il a cependant constaté et confirmé une hausse de sa clientèle, ce qui est de très bon augure.

«Je respecte le gros travail qu’ils ont fait pour le curling durant toutes ces années. On accueille déjà des membres du Laviolette, tandis que d’autres s’en vont jouer à Grand-Mère. On ne souhaite jamais la fermeture d’un club, et on ne veut pas enlever des clients aux autres. Mais quand un client arrive, on lui dit bonjour et merci. On a aussi récupéré une ligue de la commission scolaire de Trois-Rivières qui jouait au Laviolette depuis 40 ans», explique-t-il.

«On s’attend à une centaine de membres de plus avec la fermeture du Laviolette. Nous en sommes déjà à dire aux gens qu’on est complet de jour. On prend les noms et on les place sur une liste d’attente. C’est dommage, car nous allons perdre des adeptes faute de place. Et c’est déjà un sport méconnu alors on aimerait avoir de la place pour tout le monde. Plus nous aurons de membres, moins nous aurons de plages horaires pour les apprentis également. Pour nous, ça demeure un avènement financier important qui va nous permettre, entre autres, d’entretenir notre bâtisse.»

Au total, ce sont 230 membres retraités de jour et de 200 autres membres de soir qui fréquentent le club trifluvien. Le principal intéressé ne croit pas que la popularité du curling soit décroissante.

«On n’a pas constaté une baisse d’intérêt du curling. Si on regarde du côté du Complexe Laviolette, il a pris une décision d’affaires, car il voulait se concentrer sur ses autres services. Ce n’est pas dû à une baisse de la clientèle. Je dirais plus que curling est en baisse parce que les centres ferment, malheureusement», conclut-il.

Le Club de Curling de Trois-Rivières ouvre ses portes à partir de la mi-septembre septembre jusqu’à la fin avril.

