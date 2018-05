Le féminin en avant plan pour la Journée nationale des patriotes

FÊTE. C’est sous le thème «Patriote au féminin» que la Journée nationale des patriotes sera célébrée ce lundi 21 mai. Organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie (SSJB), l’activité de commémoration en l’honneur des patriotes se déroulera à la Place des Patriotes, située dans le Parc Victoria de Trois-Rivières, de 11h à 13h30.

Au programme, Salut au drapeau, hommage et toast en l’honneur des patriotes, discours patriotique, conférence de Michèle Gélinas et chansons patriotiques de Pauline Julien, par Céline Faucher.

Mme Gélinas est l’auteure de la biographie d’Adèle Berthelot, femme engagée pour l’amélioration du sort des femmes et les injustices sociales. Épouse de Louis-Hippolyte La Fontaine, cette militante s’implique dans les Rébellions de 1837-1838. Elle en ressort transformée, à l’image du Québec.

Mme Faucher présentera quant à elle son hommage à Pauline Julien, cette artiste trifluvienne décédée il y a maintenant 20 ans. «Le répertoire de Pauline Julien est encore très actuel et nous apprend beaucoup sur l’histoire du Québec, sur l’histoire des femmes et sur notre culture», a-t-elle précisé.

La population est invitée à participer à la célébration.

«La Journée nationale des patriotes, c’est une occasion privilégiée de se rappeler notre histoire pour mieux entrevoir notre avenir», confie Sandra Dessureault, présidente de la SSJB. «Rappelons que la Journée nationale des patriotes a été instaurée en 2002 afin de souligner l’importance de la lutte des patriotes de 1837-1838.»

En cas de pluie, les activités auront lieu à la Taverne Royale située au 1983 de rue Royale, à Trois-Rivières.

Pour une troisième année consécutive, la SSJB Mauricie, en collaboration avec le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), offrira au public, et plus particulièrement aux enseignants, une magnifique brochure pédagogique sur l’histoire des rébellions éditée à 20 000 exemplaires. Cette brochure a pour vocation première de parfaire et de compléter les connaissances de la population et des élèves de 3e et 4e secondaire sur les évènements qui ont conduit aux soulèvements de 1837-1838.